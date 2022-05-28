快訊／今本土+80835「各縣市分佈曝」　新北16001例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增80835本土個案，其中有59525是快篩陽確診，佔73%，另增127名死亡個案、408名中重症，有293是中症、115人是重症。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布5/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日新增80,835例本土病例，為38,139例男性、42,641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,001例)，高雄市(9,641例)，臺中市(9,031例)，桃園市(8,999例)，臺北市(7,998例)，臺南市(6,666例)，彰化縣(3,597例)，屏東縣(2,648例)，新竹縣(2,509例)，苗栗縣(2,024例)，宜蘭縣(1,870例)，新竹市(1,759例)，雲林縣(1,466例)，基隆市(1,433例)，花蓮縣(1,326例)，嘉義縣(1,014例)，南投縣(997例)，臺東縣(774例)，嘉義市(585例)，金門縣(203例)，澎湖縣(200例)，連江縣(94例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日。