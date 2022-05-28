7+7都要結束了！確診第13天「還是陽性」他傻眼　一族群崩潰+1

網搜小組／鄺郁庭報導

確診者最期待的事，莫過於趕快把病養好，而在7+7過後，雖然隔離就算結束了，不少人還是會再快篩一次，覺得看到陰性會比較心安，也讓親友不用擔心。不過，就有網友貼出快篩的照片，透露自己從確診後已經過了13天，沒想到測出來居然還是陽性，讓他超傻眼，「真的不誇張！超扯！」

▲眼見都要結束7+7了，快篩仍是陽性，讓確診者直呼扯。（圖／翻攝自Dcard）

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這位網友以「確診13天還是陽性」為題在Dcard貼文，文中貼出快篩的照片，只見試劑上顯示兩條線，這結果讓原PO也難以相信，畢竟確診之後已經過了13天，眼見快解除隔離了，卻還是陽性，讓他覺得很扯。

貼文一出，不少人也驚呼，「我確診第11天，也是」、「我目前也是，隔離第8天還是陽性」、「我6、9、11、15天都是陽，第17天篩陰～」、「我第16天也還是陽性啊」、「原來我不是唯一一個，我12天也還是陽」、「我現在第10天也還是陽性。」

不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞就曾解釋，確診個案經過7天隔離，傳染力已經大幅下降，就算外出活動也不會對其他人造成傳染風險。

另外，1922防疫專線經常被問到一個問題，就是「已經確診、解隔朋友，再次接觸確診是否需要重新被匡列？」對此，羅一鈞表示，基本上才剛感染過，短期內不會再次感染，尤其現在流行Omicron，也沒有發現新的變異株進入國內。

依照現行規範，曾確診個案，距當次確診發病日（無症狀者，以確診探檢日計算）後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列爲接觸者。