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饒慶鈴施政連4年4.5星！滿意度超過7成　 醫療衛生突破8成

▲▼饒慶鈴針對專屬老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境獲民眾肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼饒慶鈴針對專屬老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境獲民眾肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴在個人施政滿意度部分，四年任內執政穩定發展，平均滿意度超過7成，連續4年獲4.5顆星。而8大施政面向表現也顯著上升，滿意度皆在7成5以上，顯示饒慶鈴任內針對台東專屬的老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境、警消等公共安全層面上，多獲民眾肯定。

▲▼饒慶鈴針對專屬老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境獲民眾肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

根據《遠見》調查，台東在消防與公共安全、警政治安等施政面向持續居全國前3名，且滿意度是四年來最好；而醫療衛生部份，滿意度首度突破8成，且相較於4年前滿意度大幅提升18.8%；與民生經濟生活最相關的經濟與就業面向，4年來增加7.2%，與去年相比大幅上升6名次；教育面向4年來也增加近7%，比去年進步8名次。相較於去年，整體成績與滿意度皆提升。

縣長饒慶鈴認為「台東，不只是台東」，台東的未來有更多的發展潛能與實力，尤其縣府全力推動「台東慢經濟」，以快思維、快行政效率，融入在地慢的生活態度與現今嚮往慢的元素，行銷台東城市魅力，不僅縣民平均每人可支配所得成長率為全國第一，縣府財政更是連續7年收支賸餘、財政負債更是創17年來新低，2021年債務管理勇奪全國第一名。除了將節餘的經費投入更多台東人專屬的社會福利外，更將「無聊變產業」，販售台東獨有天然的「真、善、美」，連續3年獲得Booking.com評選全球最好客城市，旅遊人數破千萬屢創新高、觀光旅館住房率也為全國第一，民生經濟提升的成效，有目共睹。

▲▼饒慶鈴針對專屬老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境獲民眾肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

消防與公共安全面向成績最為優異，比去年大幅進步11名次，為全國第2。

值得一提的是，過往位居後段班的醫療衛生面向，今年滿意度不僅首度突破8成，相較於4年前滿意度大幅提升18.8%。饒慶鈴強調，4年來不僅補助經費增聘急重症醫師人力，現在馬偕醫院已可提供24小時心臟外科、整形外科手術及眼科緊急服務，同時補足縣內16鄉鎮衛生所醫師，更持續在長濱、綠島蘭嶼等11個衛生所提供5G遠距診療，讓偏鄉就診更便利，全力提升台東整體醫療量能。也是全國第一個將乳房攝影檢查提前至40歲的縣市，今年更啟用全新的數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，提升篩檢準確性。

▲▼饒慶鈴針對專屬老、弱、婦、幼各項福利，以及提升台東整體醫療環境獲民眾肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

教育面向4年來也增加近7%，比去年進步8名次。

另外，消防與公共安全面向成績最為優異，比去年大幅進步11名次，為全國第2。饒慶鈴表示，3年多來縣府爭取4億元經費整建及新建11個消防分隊及救援設備改善；今年將再增加綠島、鹿野及池上等3支高救隊，這些努力讓台東OHCA患者急救成功率去年為33.58％，創下歷年新高，等於OHCA患者每3人即救回1人。

饒慶鈴也再次感謝台東鄉親的肯定，對於鄉親的期待將與團隊堅持下去，尤其疫情持續籠罩，未來會繼續帶領台東穩定成長，創造各種可能。
 

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饒慶鈴施政4.5顆星滿意度醫療衛生突破

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