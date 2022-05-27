擬開放海歸牙醫　牙醫學生聯合會：恐拖垮醫療品質政府能承擔嗎？

▲政府擬開放海外歸回牙醫學子，引起牙醫學生聯合會質疑。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部擬修正《醫師法》，開放海外歸回牙醫學生，參加名額有限的實習牙醫。對此，「台灣牙醫學生聯合會」發表聲明，認為這可能會拖垮台灣醫療品質，甚至造成偏鄉、身心障礙者等弱勢族群醫療缺乏問題，不禁要問「拖垮醫療品質，政府能承擔嗎？」

衛福部規劃修正《醫師法》第4條之一的規定，針對國外牙醫學畢業生，除原先每年50個臨床實作訓練選配分發名額，擬以取得執照後在偏鄉服務2年為條件，增開額外名額，以消化在等候序列中的學生。而「台灣牙醫學生聯合會」認為，現在牙醫師與人口比例已失衡，呼籲衛福部下修名額；另外聯合會也發起連署，希望暫緩修法，而連署僅短短36小時，就已經超過5千人連署，其中更有超過4成為民眾連署，民眾都希望「請好好維持台灣引以為傲的醫療水平。」

聯合會於27日再度發布聲明，聲明一開始解釋，若依照立法院修法的草案，海歸牙醫學子可能是「以遠距教學方式取得之學歷」、「未受過未提供醫學訓練課程，包括臨床實習課程」、「非經一般常態招生或入學管道」、「不具應當地國醫師執業應考條件」、「修習課程不與我國醫學科系核心能力及核心課程相當」，也就是海歸牙醫學子並未接受國內牙醫完整的訓練，最後若「劣幣驅逐良幣，後果恐不堪設想。」

因此「台灣牙醫學生聯合會」提出五大訴求，以守護台灣的牙醫醫療品質：

一、持國外學歷醫學科系畢業生，一律須接受學歷甄試，且民國106年1月1日後入學於國外開始修習醫學科系之學生，皆仍須適用《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》，以保障民眾就醫福祉，擁有可靠的醫師為大眾進行服務。

二、衛福部應承諾不以增加偏鄉或長照醫療服務、臨床實作訓練選配分發等待序列過長及其他項目為由，以任何形式或管道額外增加國外醫學科系畢業生臨床實作訓練選配分發名額，將民眾當作醫療白老鼠或是政治籌碼。

三、不應因為大量海歸醫學科系學生無視規則、心存僥倖，或與相關人士進行利益交換，而在短期內開放大量國外學歷進入本國，衝擊早已緊繃的臨床醫療教學現場，帶給患者強烈不安。

四、應即刻訂下落日條款，並以108年12月31日為主要目標、111年12月31日為次要目標，不再接受任何延期，以確保醫療場域與服務品質之安定。

五、持國外學歷牙醫學畢業生返國欲實習前，須比照國內牙醫學生之標準，通過CBT、PCOS、DOSCE等牙醫臨床技能學測驗，以保障民眾擁有應得的醫療品質，建立良好醫病信任與互動。

「台灣牙醫學生聯合會」理事長趙御婷指出，衛福部以照顧偏鄉、身心障礙等弱勢族群的出發點，確實值得認同；但若未能提出良好的配套措施，導致大量海歸牙醫學子拖垮台灣牙醫醫療品質，甚至連弱勢族群都無法照顧，「這樣的結果，政府能承擔嗎？」