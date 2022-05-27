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18縣市豪大雨特報！激烈雷雨再轟2天　下波「滯留鋒」來襲時間曝

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天繼續受到「滯留鋒」及「西南季風」影響，全台依舊有劇烈雷雨發生機率。氣象局針對苗栗、台中、彰化發佈豪雨特報；北北基桃等14縣市發佈大雨特報，出門上班要多加注意。這波雨勢要到明天晚上才會趨緩，不過下週二「滯留鋒」再度靠近水氣增多。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(27日)晨觀測資料顯示：「滯留鋒」雲帶通過台灣上空，強對流雲在其中發展，伴隨較強降水回波，各地有降雨，以苗栗、台中沿海及南部山區雨量最多。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台18縣市發佈豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

今(27)日「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，有「中小尺度」對流系統發展的機率，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，亦應防範多日大量降雨帶來坍方、落石、土石流的威脅。明(28)日「滯留鋒」逐漸北移，仍有較大雨勢，需持續注意；明傍晚起明顯好轉。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天全台依舊有劇烈雷雨發生機率。

下週日、週一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，「熱如盛夏」(高溫將升至34度以上)，應注意。

下週二、三(31、1日)「滯留鋒」再度接近，受其邊緣影響，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下週四(2日)「滯留鋒」北移，台灣在暖氣團內，天氣暖熱、午後雨。

▼今(27日)晨4：20真實色雲圖顯示，「滯留鋒」雲帶通過台灣上空，強對流雲在其中發展(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨較強降水回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，各地有降雨，以苗栗、台中沿海及南部山區雨量最多(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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