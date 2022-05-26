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18縣市豪大雨！2地區越晚越明顯　今水氣最多再下2天

記者陳俊宏／綜合報導

18縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天（26日）到周五全台有雨，且以今水氣最多，而中南部降雨則越晚越明顯；周六到下周一水氣少比較多，下周二又有鋒面靠近。

豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市

大雨特報：台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

（圖／氣象局）

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▲今鋒面仍影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局今晨發布豪大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面仍在台灣上空，且今西南風稍增強，全台有雨，清晨有短暫空檔，中南部降雨可能會比周三更多，且越晚越明顯；鋒面影響持續到周五，白天降雨仍很明顯，偏下半天開始慢慢緩和。

黃恩鴻說，周六到下周一鋒面北抬，但西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到情，午後有局部短暫雷陣雨，水氣少比較多。

黃恩鴻表示，下周二、下周三鋒面逐漸接近，但來的時間和降雨區域變化滿大，目前預報西半部有局部短暫陣雨或雷雨，還要再觀察。

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