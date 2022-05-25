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紫色一大片！　「鋒面直壓」5天雨量預測圖出爐

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲最新歐洲模式預報未來5天模擬累積雨量圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（25日）對北北基15縣市發布大雨特報，民間氣象愛好則發文，分享最新歐洲模式預報未來5天模擬累積雨量圖，可見「紫色一大片」。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書24日表示，這波梅雨鋒面，將一路與台灣糾纏到周五，加上西南風增強，水氣又多，西半部這星期輪回降雨熱區！各模式最新預報顯示，未來5天雨量明顯「西部＞東部」，尤其鋒面直壓的中部以北雨量較多。

台灣颱風論壇說，不過，以各模式預期的累積雨量來看，即便西北部紫色一片，對照圖例，約是5天合計2、300毫米，這種雨量和「致災暴雨」應該是有差別的；總體來說，雨是一定會下，但會以間歇雨勢為主，中間會有空檔，重點還是在當下對流發展狀況，要注意的是，若有對流胞發展得特別好，當下的「短時強降雨」要小心應對。

（圖／氣象局）

▲▼今全台有雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

文中提到，初步來看，這波梅雨鋒面會滯留到周五，周末起就會往北撤退，但因為台灣就會進到西南風控制範圍，到時各地天氣緩慢回穩，仍易有午後陣雨。

氣象局今晨發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，今北部、嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面影響到周五，今天和周四水氣較多、降雨稍微較明顯，西半部和東北部下雨時間較長，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，且今中部山區有局部豪雨發生機率，而花東也有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳說，周五西半部降雨時間較少，但仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周六起鋒面離開，吹西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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