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紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝　下周變天

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面滯留台灣上空，不斷有中小尺度對流發展。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員朱美霖表示，鋒面影響下全台有雨，今天西半部、澎湖有局部明顯雨勢，桃園以北、高屏、澎湖地區以及中部近山區為熱區，尤其阿里山達3小時100毫米以上短延時豪雨等級。目前鋒面還在台灣上空，預估今、明（26日）兩天中小尺度對流持續影響，一直到27日（周五）晚間以後鋒面北抬雨勢才會減緩；預估明天全台仍有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部、金馬下雨時間長，其中西半部、東北部有局部大雨可能，溫度整體感受舒適。

氣象局今晚8時持續擴大全台17縣市「豪雨特報」範圍，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。另外晚間9時5分針對新竹縣市、苗栗縣3縣市發布「大雷雨即時訊息」持續至10時整，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊及溪河水暴漲和低窪地區淹水，

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【豪雨特報】示警區域－
 大雨警戒：
台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區
豪雨警戒：
基隆北海岸、新北市、桃園市、南投縣山區、嘉義縣山區

▼豪雨特報擴全台18縣市，還有大雷雨夜襲。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼全台有雨再灌2天 。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域－
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、銅鑼鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉

氣象局預估，27日起鋒面在台灣附近逐漸向北移動，西南風仍帶來的水氣，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並仍有局部大雨發生的可能，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。28至30日（周六至下周一）預估鋒面將北移至浙江海面附近，台灣附近環境吹西南風，降雨稍趨緩，主要是以迎風面為主，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮明、後天（27日）仍受滯留鋒影響，28日鋒面才北移，但還有較強西南風夾帶水氣，28日白天仍有較大水氣，29日預測圖顯示，鋒面將退到長江流域，不過台灣還是有西南風，較容易下雨的地區落在迎風面南部、中部，較容易產生對流降雨，背風面的北部、東半部相對晴朗，預估30日（下周一）會大幅回升，來到34度以上，「跟夏天沒什麼兩樣」，午後則有熱對流發展，北東仍有局部短暫陣雨，但下雨的狀況跟滯留鋒面大範圍連續降雨有很大差異。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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