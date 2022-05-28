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習慣喝某牌牛奶「買不到就崩潰」！亞斯兒跳針抗議　4大方法溝通

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲習慣喝某牌牛奶，沒買到亞斯兒就情緒大激動。（示意圖／記者林育綾攝）

編按／一般看似沒什麼的「小變化」，都可能引發亞斯兒的情緒「大激動」，「亞斯伯格症」的孩子很難搞嗎？臨床心理師王意中說，亞斯兒的確不容易溝通，但其實一點也不難搞，只是需要「懂」他並細膩以待。本文摘自他的新書《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》由寶瓶文化發行，期望幫助父母和老師與亞斯兒建立關係，溝通無礙。

文／王意中

摘自／寶瓶文化《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通

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● 之一

「我的座位明明就在第四排第三個，幹麼現在要採取梅花座？什麼梅花不梅花，根本就是亂亂坐。婭婭幹麼坐我的位置？她明明就坐在第五排第四個位置，現在幹麼坐到我的位置，第四排第三個？

「幹麼要換位置？我的幸運座位明明就在第四排第三個，換了位置，根本把我的運氣也換走了。我幹麼坐在婭婭的位置上？婭婭的成績很不好，坐在她的位置，那我不是被她帶衰嗎？而且防疫期間，幹麼位置要亂亂換，這樣不是會有傳染的風險嗎？」

考試時，位置調整成梅花座，立達站在門口，焦慮得語無倫次。老師提醒立達：「你站在那邊幹麼？還不進來考試。再不進來，被扣考，那就是你自己的事情了。」

「婭婭坐在我的位置上，我怎麼考試？你趕快叫她離開我的座位，不然我怎麼考試？」

「現在就是按照考試座位表坐，別囉嗦。」老師不管立達了，「同學們，現在把課本收起來，考卷往後傳。」

「欸，我還沒進去，怎麼可以考試？」

眼見考試座位與自己原來上課的位置不同，立達焦慮得像熱鍋上的螞蟻，在教室門口卡住了。

● 之二

「我跟你說，這陣子A牌牛奶很難買，我逛了好幾家全聯，都被一掃而空。你要有心理準備，以後可能得改喝其他品牌的牛奶。」媽媽剛回到家，邊放下兩手的購物袋，邊對小飛說。

「我不要，我只要A牌牛奶。不然我就不喝。」

「你不喝，我也沒辦法。買不到就是買不到，我盡力了。不然你自己去找。」

「我不管，我就是要喝A牌牛奶。」

「你是跳針嗎？跟你解釋過了，你還要拗脾氣，我也沒辦法。不然以後你自己養一頭牛算了。」媽媽說著，雙手一攤，但這句話對小飛來說一點都不好笑。

可能喝不到A牌牛奶，讓小飛陷入焦慮不安的狀態，口中念念有詞：「我就是要A牌牛奶，我就是要A牌牛奶，我就是要A牌牛奶⋯⋯」

「你真是死腦筋，ABCDE有差那麼多嗎？更何況我只是說『可能』好嗎？『可能』就表示有機會喝到或喝不到。」

「喝不到，喝不到……」小飛開始像跳針般在「喝不到」這一點打轉。

「喔，我的天啊！你能不能饒了我？不就只是A牌牛奶而已。人生沒有A牌牛奶，不會世界末日的。」

在小飛身上，A牌牛奶只是其中一個例子，還有第二個、第三個、第四個、第N個……讓他無法變通而總是打結的事情輪流發生。

「真的好累、好累。亞斯兒為什麼這麼難帶？」媽媽唉聲嘆氣。

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲看似沒什麼的「小變化」，都可能引發亞斯兒的情緒「大激動」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【陪伴亞斯好溝通】

● 與亞斯兒溝通的大前提：孩子接受你嗎？

亞斯在接收訊息上，有自己的一套想法。但是當他願意接受你，你說的話，就會成為他思考的內容。

生活中，如果能夠維持一定的規律狀態，有助於亞斯伯格症孩子安心，對於情緒有很好的穩定效果。這時，若我們很清楚地讓孩子知道，許多事情的改變是自然的，孩子便有機會接受這個概念：改變是非常自然的事情，不變反而是一種特例。
這麼做，並不會因為生活中出現不確定性，而造成亞斯兒的焦慮不安。只是讓孩子能在「心態」上接受一旦發生改變，自己可以如何欣然面對。

● 維持該有的界限：清楚地在紙上寫出規定

對於總是執著於自己想法的孩子，可以先和孩子一起將規定清楚地寫在紙上。

比如事先給孩子看段考的梅花座位置表。當孩子陷入固著的反應時，拿出那張「白紙黑字」的紀錄（例如梅花座位置表），並且指著紙上的規定，明確地告訴他：「你的名字在這裡。」「你的位置在這裡。」同時，讓孩子自己指出他「考試時」的座位，是在第五排第四個。

若孩子反覆地強調自己是坐在第四排第三個，可以拿著那張「白紙黑字」的紀錄，再重複地問他：「你的名字在哪裡？」、「你的位置在哪裡？」

亞斯伯格症孩子很固執，但仍然得遵守規定。我們必須和這些孩子維持該有的界限，引導他們在社會規範中成長，不能夠為所欲為。

● 循序漸進地改變：慢慢微調

我常提醒一點：要求亞斯伯格症孩子有所改變時，要非常謹慎地留意孩子的「情緒反應」。因為對於亞斯兒來說，「改變」充滿了挑戰及壓力，隨之而來的「不確定性」，很容易使他們緊張、焦慮，同時做出對自己不利的誇大解釋。

然而在日常生活裡，改變無所不在，隨時隨地都可能發生，因而亞斯兒很容易陷入焦慮不安的情緒。

每個人當然可以有自己的喜好，比如孩子吃早餐時，都喝A牌牛奶加B牌玉米碎片。對於飲食的偏好與選擇，除非明顯偏食、挑食，而對健康有負面影響，否則不一定要強迫孩子改變。

但是在現實生活中，A牌牛奶確實很難買到時，就不得不隨之因應、調整。孩子得學習接受這種變化。

● 從日常做起：協助孩子內建可能性

◎喝牛奶的例子

面對改變，採取循序漸進的方式，一步一步地慢慢「微調」。

讓孩子實際做出改變之前，先和他分享，事情可能會出現什麼樣的變化。

例如對孩子說：「媽媽知道你喜歡喝A牌牛奶。但假如有一天，A牌牛奶缺貨了買不到，眼前有B、C、D三種品牌的牛奶，你會選擇哪一個？」

或許孩子會回答：「我就是要A牌。沒有A牌，我就不喝。」

或者孩子說，那他就不喝牛奶。可以繼續詢問他：「那你要選擇無糖豆漿、紅茶或玉米濃湯？」這也是一種變化，也是一種選擇。

但是切記：別跟孩子強調「那你就不要喝牛奶」。亞斯兒對於「不」這種否定字眼是很敏感的。

◎日常的備案練習

平時就可以試著讓孩子瞭解事物有不同的可能性。比如先接受孩子喜歡喝A牌牛奶這點，再慢慢讓他瞭解B、C、D三種品牌牛奶的特色，逐漸接受不同品牌的差異。當孩子的適應程度增加，遇到A牌牛奶缺貨，他也就多少能退而求其次地接受其他選擇或變化。

引導孩子去發現，各種排列組合的變化可能有什麼樣的樂趣與新鮮感，並且反覆地練習，有助於漸進式地破解亞斯兒的固著性。

日常生活中就可以做「備案練習」，比如為一件活動列出備案一、二、三，幫助孩子瞭解，每一件事情都有可能在一定的範圍內發生改變。

讓孩子逐步瞭解，雖然大多數時候，我們習慣選擇自己熟悉、擅長或安心的方法，但每樣事物並非只有一種選擇，一切皆有可能。

★本文摘自寶瓶文化出版《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，作者王意中，臨床心理師。他理解亞斯孩子是家長與老師最大的挑戰和擔憂，而有多少擔心，正是出於多麼關心。與亞斯兒溝通與互動，「建立關係」最重要。亞斯兒一旦接受你，就會接受你所說的話。並且，一視同仁在此不適用，因為對於特殊需求孩子，「因材施教」才是最佳解方。本書幫助父母和老師，與亞斯兒建立關係，溝通無礙。

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