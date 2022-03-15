憤怒的人都是「受傷的人」！心理師拆解：是為了掩飾內在脆弱

▲「憤怒是一個人看起來最強大的時候，但也是一個人最不設防、最脆弱的時候。」（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

憤怒的人，其實都是受傷的人。薩提爾模式心理師叢非從提到，「憤怒是一個人看起來最強大的時候，但也是一個人最不設防、最脆弱的時候。」這股情緒暴露了一個人內心的「地雷」，處理憤怒就是深度清理「內在戰場」。

叢非從寫下《願你擁有憤怒的自由》，也是第一本專門拆解憤怒的心理專書，如今由寶瓶文化在台發行繁體中文版。出版社介紹提到，怒火是淚水，是一個人潰堤的委屈、恐懼、挫敗、自責⋯⋯，其實它正無助地對你說「請你看看我！」

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▲怒火是淚水，是一個人潰堤的委屈、恐懼、挫敗、自責⋯⋯，其實它正無助地對你說「請你看看我！」（圖／取自免費圖庫Pexels）

有時候人們內心都會浮現以下潛台詞，像是「都是他的錯！」、「他竟然不聽我的！」、「他怎麼能不愛我！」事實上，這些是長久以來貼在我們內心深處、難以察覺的「標籤」，不但驅使人們直覺式評價他人、要求他人，更以此苛責自己，凡是不符合期待的，一律嫌棄。由於害怕弱點一旦被發現，會被討厭，因此極力掩藏。

然而剝開憤怒的外衣，那是一個人「遍體鱗傷之下的深深渴望，與最在乎的真相」。該書透過家庭、親子、職場等眾多案例拆解，層層向內探索，能讓堵塞的愛流動起來，使憤怒轉化為關係改善的良性動力。「看見、理解，而後轉化──當你對自己真正接納，便是擁有了情緒自由的寶藏。」

▲叢非從《願你擁有憤怒的自由》是第一本專門拆解憤怒的心理專書。（圖／寶瓶文化）

諮商心理師胡展誥也在專文推薦表示，「叢非從心理師以一個很重要的概念貫穿整本書：憤怒不只是表面的生氣而已，其實還夾帶著許多更重要的『目的』──掩飾內在的脆弱，維持彼此的界限，表達由衷的渴望⋯⋯在閱讀的過程中，你將能慢慢聽懂憤怒想要告訴你的訊息，讓你內在想被聽見、想被滿足的部分，能夠被溫柔地接住，打造更自在的關係與生活。」

作者叢非從更特別研發「憤怒分析表」，幫助讀者探索自己憤怒歷程，按照引導、填完一些句子，然後反覆地朗讀、思考，就會對自己的憤怒有新的認識，進而有了理解憤怒、轉化憤怒的可能。他也強調，「憤怒從來不是壞事，我們需要的是『理解自己的憤怒』，而非壓抑或衝動發洩憤怒。理解，才是改變最好的出路。」