提款卡密碼總錯3次！為何人戒不了慣性⋯關鍵是「冰山下的程序」

▲為什麼會反覆相同慣性？人的內在設定「冰山水面下的程序」是關鍵。（圖／MoteOo／取自免費圖庫Pixabay）



記者林育綾／綜合報導

一名長輩總在提款卡密碼錯了2次時，又輸入第3次，導致被吸卡，即使子女告誡，他依然重複著「按錯3次，被沒收卡片」的循環；而這些就像沉迷網路的少年決心不再玩了、調皮的孩子決定不再吵鬧、抽菸成癮者決定戒菸、家暴的人發誓不動手一樣「都一而再犯」，鑽研「薩提爾模式」超過20年的李崇建說，關鍵就在人的內在設定「冰山水面下的程序」。

李崇建寫過10多本薩提爾模式相關的書籍，而這模式裡頭有近10個工具，包括影響輪、自我環、面貌舞會、互動要素、雕塑、家庭圖、天氣報告、年表，以及冰山，而他說自己對「冰山」情有獨鍾，也從2年前開始動念，希望將冰山完整陳述，作為薩提爾相關寫作的終篇，未來不再寫薩提爾模式，因此誕生了《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》2冊1套書，由寶瓶文化出版。

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他在書序表示，「挑選了冰山的底層，從渴望開始書寫。因為冰山的『渴望』與『自我』，初學者最感困惑，我想用簡單的陳述讓冰山學習者理解，也對一般讀者有助益。渴望是『體驗』層次，自我也是『體驗』層次。」

李崇建從概念闡釋，從人的成長歷程、腦神經的發展、生長環境中如何被對待，談渴望層次的狀態，再進入實務案例，說明「好奇」與「表達」，從在生活中彼此連結，到心靈上深刻連結的案例，也包括學習者的成長歷程，呈現他們遇到的困難與成功，以及如何漸漸連結自我。沒想到一口氣寫了近15萬字，僅完成了冰山中的「渴望」，其他層次還未著墨，而他未來將再視情況書寫。

他提到，「冰山是對人的隱喻，是內在系統的運作。水平面下的各層次，會影響水平面上的言行舉止、個人生活品質，也影響人與世界的關係。但很多人並沒有意識到這點，常在同樣困境中循環，外在重複著幾種應對方式。」

▲書中舉例一位長輩，常常重複著「按錯3次密碼，被沒收卡片」的循環。（圖／取自免費圖庫pixabay）

書中舉例，一位認識的長輩是高知識分子，身體健康、心智成熟，年紀不過50多歲，不過當年在用卡片到提款機提款時，常常忘記密碼，總是嘗試3次，又錯了3次，導致卡片被機器沒收。子女常告訴他，若是錯2次，不要再嘗試第3次，長輩也答應了，卻依然重複著「按錯3次，被沒收卡片」的循環。

是什麼樣的原因，讓這位長輩明明答應子女記不住密碼時，按2次即要停手，卻依然永遠嘗試3次？這是因為內在有個慣性程序，而這樣的狀況很常見，就像青少年沉迷網路，決心不再玩了；調皮的孩子，決定不再吵鬧了；抽菸成癮者，決定要戒菸了；犯錯的人，答應不再犯錯了；家暴的人不想動手了⋯只是往往這些下定決心的人，想做到改變慣性，卻如此困難。

他說，「關鍵就在人的內在設定──冰山水面下的程序。」而程序的設定，與基因、成長環境有關。人若想要改變內在程序，除了改變思考之外，還需要透過感受去覺察，體驗自身的期待、觀點與應對。「進入渴望，與自我連結，生命就帶來高能量，能夠為自己負責任。」

他曾經幫助青少年戒菸、戒除網癮，也陪伴拒學的孩子，協助脾氣不好的父母，帶領過動的孩子，都是透過冰山脈絡，探索與協助改變他們的內在，連結其渴望，讓生命專注於當下，進而成為自由人生的主宰。而這本書，就是透過成長歷程、對話的脈絡，談如何讓人連結「渴望」，讓人擁有高能量、獲得幸福感。

▲《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》（圖／寶瓶文化提供）