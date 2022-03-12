　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假博士騙婚提試用3個月！要賓士車當賀禮、毆妻脫衣「履行義務」

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「愛情騙子」無所不在，藉由假結婚真詐財。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／陳函謙

摘自／寶瓶文化出版《我不是自己的

假博士騙不走我的愛
X女士／51歲／商／台中市
二○一○年一月二十八日

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年六月，我悄悄和「劉博士」去辦結婚登記，他送我一支名牌女錶當結婚禮物，還說：「明年的結婚紀念日，禮物我也準備好嘍。」我做珠寶生意，一看就知道這是舊款二手錶，錶帶內側有點生鏽，市價大概十幾萬元。那錶太大也太老氣，並不適合我，但他費心準備，我還是很感動。

我二十三歲結婚，先生很疼我，可惜他三十三歲時便罹癌過世。當年，他也送我一支手錶當結婚禮物，那是芝柏的機械錶，每天早上起來要轉一下。我一直戴著它，心思全放在三個小孩身上，努力賺錢養大他們，沒想過再找對象。

這幾年，兩個女兒陸續嫁人，只剩念高中的兒子，家裡變得好安靜，我很不習慣，女兒怕我孤單，鼓勵我交男朋友，正巧，我在朋友的產品發表會上認識「劉博士」。他外表斯文，自稱紐約大學心理系教授、也是心理醫師，認識一星期、吃飯三次，他便送我一盆親手插的花，說我是他想共度下半生的伴侶，隨即拿出蓋好證人印章的結婚證書要我簽名。
我有點驚喜，也有點遲疑。他說沒關係，先用三個月彼此適應，再考慮同住。我被愛情的浪漫喜悅沖昏頭，便答應去登記。

收下手錶，我也想回送他禮物，他說，他要一輛賓士車。我當場愣住，他趕緊說：「二手的就好，不用超過一百萬。」
車還沒買，沒兩天，他又要借兩百五十萬元。我拒絕，他竟翻臉罵我三字經。我嚇得提議離婚。他約我去他租的套房談判，我一進門，他便痛打我、逼我脫衣「履行夫妻義務」，又要求兩千萬元離婚費。我趁他上廁所傳簡訊給家人，才報警獲救。

律師查了劉某底細，我才知道被騙了。他是個私人司機，有多次猥褻、強暴和恐嚇前科，根本不是什麼博士、教授。這場「婚姻」成為我不堪回首的夢魘。至於那支手錶，我提離婚時，就帶去還給他了。律師說：「幹嘛還他？」我不需要，那支錶不屬於我。我有亡夫送我的機械錶，就夠了。

★本文摘自寶瓶文化出版《我不是自己的》，作者陳函謙，1976年生，畢業於師大國文系、清大中文所。喜歡聽故事、說故事，十八歲時覺悟自己的作家之夢終要幻滅，於是立志當記者。任職於《壹週刊》期間，長年採訪小人物，以第一人稱敘事，累積破百篇真實故事，專欄點閱也破百萬十分受歡迎，如今集結成書。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／《聲林3》總冠軍出爐！　邱軍2分差獲亞軍
《聲林3》總決賽4強名單出爐！王彙筑止步淚崩
中國BA.2擴散！吉林長春「宣布封城」　900萬居民限制出戶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假博士騙婚提試用3個月！要賓士車當賀禮、毆妻脫衣「履行義務」

豬肉攤買生腸…回家煮熟冒「詭異長條物」　內行人揭真相

騎士遇「蝴蝶效應」摔車撲街　對面攤販9秒前一個動作害慘他

北藝中心試營運「球劇場」首度開演！媽祖、土地公進VIP包廂看戲

友邦貝里斯總理布里仙紐訪台　崑山科大頒授名譽博士證書

高雄51天爆202例本土！陳其邁今視察港區「還有人不戴罩」　

新樓安南診所X光室啟用　檢查更加便捷造福安南民眾

桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

不穿內衣是性暗示？女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

蟹膏是精液！「10樣絕頂美食」真實身分爆衝擊　網嚇瘋：不敢吃了

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

假博士騙婚提試用3個月！要賓士車當賀禮、毆妻脫衣「履行義務」

豬肉攤買生腸…回家煮熟冒「詭異長條物」　內行人揭真相

騎士遇「蝴蝶效應」摔車撲街　對面攤販9秒前一個動作害慘他

北藝中心試營運「球劇場」首度開演！媽祖、土地公進VIP包廂看戲

友邦貝里斯總理布里仙紐訪台　崑山科大頒授名譽博士證書

高雄51天爆202例本土！陳其邁今視察港區「還有人不戴罩」　

新樓安南診所X光室啟用　檢查更加便捷造福安南民眾

桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

不穿內衣是性暗示？女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

蟹膏是精液！「10樣絕頂美食」真實身分爆衝擊　網嚇瘋：不敢吃了

假博士騙婚提試用3個月！要賓士車當賀禮、毆妻脫衣「履行義務」

台南公司老闆墜樓亡　路人以為「街友路倒」走近一看嚇壞

快訊／《初擁》姚愛寗淚悼一路好走「很抱歉讓你們用生命換來提醒」

炎亞綸開第一槍罷工《初擁》　「沒給合理交代停止合作」

「2027武統台灣」瘋傳！中國人大代表：台灣出現一種情況必然動武

真・女神轉生系列延伸作品《靈魂駭客2》情報公開　預熱活動開跑

田心蕾開放歌詞徵稿　狂收千封信「看到眼睛脫窗」

美不會在烏開戰！拜登：北約與俄羅斯對打，將是第三次世界大戰

PLG職籃邁入洋將「巨獸時代」　T1單打自走砲最吃香

金曲歌后致詞、開唱「從不看提詞機」曝原因：我們是大人了，不能這樣

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

生活熱門新聞

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

5生肖「中年遇貴人」！事業財運一路飆升

生腸「煮熟冒詭異長條物」內行揭真相

騎士蝴蝶效應摔車　竟因攤販9秒前一個動作

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

2時段急凍　鋒面雨彈襲台時間曝

男友脫褲「size是口紅膠」！她崩潰：全程裝嗨

見女友家人與「RR牌豪車」合照　驚人身分曝！網嗨：是真愛

女大生不穿內衣遭男室友勸：會被刺激的

情侶AA制「一人吃1458元」　他1舉動惹怒女友

全家換開門音效！他「原音重現」舊版旋律　網笑：超洗腦

準婆婆嗆「到底能不能生」　她怒：已經生過了

職業軍人「渣男比例高」？她傻眼

更多熱門

相關新聞

心理師剖析「這種人」易成第三者

心理師剖析「這種人」易成第三者

每個人都以為她很多人追，但只有她自己知道在真正重要的時刻，她都是一個人。很多人送她禮物，但沒有人陪她過節，因為跟她在一起很愉快，所以如果沒有其他更重要的事情，大家都想跟她約會。但這些與她曖昧的對象，卻從來沒有把她擺在第一位。

為何戒不了慣性？「冰山下」是關鍵

為何戒不了慣性？「冰山下」是關鍵

盲眼按摩師被女客求：胸部也要按

盲眼按摩師被女客求：胸部也要按

撿骨師搓湯圓家人不敢吃！國罵飆破百萬點閱

撿骨師搓湯圓家人不敢吃！國罵飆破百萬點閱

49歲男住院…半夜屢聽見「詭聲」！太太1舉動　神秘巧合出現了

49歲男住院…半夜屢聽見「詭聲」！太太1舉動　神秘巧合出現了

關鍵字：

陳函謙寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

「大S老公」具俊曄來台首發文！

《聲林之王3》柏霖奪冠！

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

168斷食瘦不了？減重醫曝「這5關鍵沒做到」

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

今年1、2月統一發票中獎組數出爐！　雲端發票500元獎加開65萬組

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面