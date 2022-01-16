男友只能星期三約會！心理師剖析「點心情人」：容易成第三者

▲除了星期三，多數時間她都是一個人。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

文／黃惠萱

摘自／寶瓶文化《愛情創傷來自童年創傷》

每個人都以為她很多人追，但只有她自己知道在真正重要的時刻，她都是一個人。很多人送她禮物，但沒有人陪她過節，因為跟她在一起很愉快，所以如果沒有其他更重要的事情，大家都想跟她約會。但這些與她曖昧的對象，卻從來沒有把她擺在第一位。

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快到下班時間，巧芸瀏覽著晚上要去的美食餐廳網頁，邊哼著歌，邊想著今天要吃什麼。她心情很愉快。畢竟在小週末可以和喜歡的人一起享用美食，既能放鬆，又能充電。第二天可以美美的繼續下半週的工作。同事們也都說她最近變美了。

但為什麼總是約在星期三呢？剛開始不熟，不敢問。相約多次後，對方說因為週一固定加班，週二和同事相約運動，週四上課學東西，週五因為媽媽沒空，所以要幫姊姊接小孩下課，六、日是留給爸媽的家庭時間，所以能跟她約吃飯的時間只有週三。他的說法聽起來沒有推託，也沒有美化，似乎可以相信他。

星期三情人？！巧芸在我合作的機構上班。在我工作的空檔，我常會與她閒聊。「你都沒想過，試看看其他時間約星期三先生？看他的反應？」我佯裝好奇地問。

巧芸白了我一眼，表示知道我沒說出來的懷疑。偶爾，他會突然打給巧芸，臨時問她有沒有空出來吃飯。「但是只要是我主動約週三以外的時間，一概都不行。去年聖誕節、跨年，還有上個月的情人節，我們都沒有一起過。」巧芸淡淡地說。

被人當成正餐以外的點心情人，是美化生活的調劑品，但仍舊是個只能花一點點時間的陪襯。在真正有需要的時候，不會被想起。這樣的關係一開始甜蜜、自在，久了，就讓人覺得更加空虛，且深感挫折。

巧芸心知肚明。她只是想多貪圖一下此刻的快樂，她知道自己遲早有一天還是得問出那句：「你結婚了嗎？」巧芸想得滿開的，甚至還打趣地問我：「你猜他是別人的好男友呢？還是好先生呢？」過一兩個禮拜，答案揭曉。結局出乎意料，但也滿合理。原來對方是個離過婚，不想再負責任一次的好爸爸。

▲有些人被當點心情人，仍然可以過得很愉快。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

愛情裡的「湊數」或「陪襯」

有些人被當點心情人，仍然可以過得很愉快。他們不是那麼介意自己是個「湊數」，也很適應「湊數」這個位置。因為她讓自己也把對方當點心，享受那種不用對誰負責的自在。

真正寂寞的時候，他們有一兩個知心好友，或有狗兒子、貓女兒作伴，就像前面那個週三情人的女孩巧芸一樣，她能在數個男人的生活空隙優游，不斷充實自己的生活，繼續好好過日子，順便等待一下所謂的感情歸宿。

但不是所有人都能當點心情人。這無關乎愛得深或淺，更重要的是，他們不能接受自己的位置只是「湊數」或「陪襯」。

對於他們來說，「輸」給正牌情人，像他們心上的刺。繼續留在三角關係裡，想要「贏」得第一的渴望，會讓他們備受折磨，所以這類人一開始就不會被挑選為點心。即便不小心落入這樣的關係，多半早早就離開。

為什麼無法全心愛一個人？

關於理想愛情與靈魂伴侶的諸多想像中，兩個對的人就像是彼此契合的半圓，是很常見的藍圖。但在實際的親密關係裡，默契與和諧不是唯一的基調，能夠爭吵並修復，才是關係能持續的關鍵。

本來不相合，甚至不相關的兩片拼圖，是透過相處的摩擦，才慢慢組合成一幅對彼此有意義的風景。為什麼有些人沒辦法全心全意愛一個人呢？為什麼他們的感情世界需要很多點心呢？因為不是所有人都準備好，願意透過磨合，慢慢滿足自己的需求。

用粗淺一點的比喻，有些人願意慢慢養大一頭牛，然後再擠牛奶來喝，但對另一些口渴的人來說，隨處直接交換新鮮的牛奶，是更快、更安全的方法。

▲有些點心情人和A一起讀書，和B聊天到深夜，跟C相約吃飯。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

傑米是個帥氣的男孩，卻苦於交不到女朋友。我跟他說，我不相信。在外貌取勝的二十幾歲少年群中，我覺得他是很有勝算的。傑米承認曾經與幾個女孩走得很近，但他說：「每當我認真想跟對方做男女朋友時，我就開始注意到她的缺點，像是身高太高、皮膚不好、聲音太嗲、不夠獨立，諸如此類的，然後，我們就無法更進一步了。」

所以他保持著跟幾個女孩短暫而友好的關係。和A一起讀書，和B聊天到深夜，跟C相約吃飯，D則可以一起出去玩。每一個都是他的點心女孩。在他還沒有跨越某些議題前，他無法把任何一個女孩當成唯一。

如果找不到一個契合的半圓，那麼就先以功能取向來湊合著。不是常聽到條件不錯的單身男女這麼說嗎？「A外在條件好，可是B家境優渥，但是我跟C在一起最輕鬆自在，唉！如果他們能夠截長補短，那該多好！」因為每一個點心情人都有各自的優點，沒有辦法因為一個，而放棄另外一個。

在愛情裡，如何包容對方的缺點？

與固定對象建立長期關係是一件要冒風險的事。原本在片面、短暫關係裡的美好，都可能因為相處時間拉長而變調。例如A雖然長得漂亮，但是兩人對話不在同一個頻道。B因為家境好，所以自視甚高，難以相處。C雖然好相處，但是沒有上進心，在一起，感覺會向下沉淪。

每一個人都有優點和缺點，如果只想擷取好處，似乎要跟每個人都交往，才會幸福。能夠享受一對一長期親密關係的人，多半有辦法在關係中欣賞感受對方的好處，也能包容、消化對方的缺點。

為什麼能包容呢？可能是因為他們了解真實的自己，非常清楚自己的缺點和黑暗面。舉例來說，講話對不上頻道，部分原因是自己涉獵少、興趣窄。和自視高的人相處不來，是因為自己還沒辦法坦然面對家庭經濟的弱勢。害怕情人不上進，會害到自己，大概是對自己的惰性非常焦慮。

眼中那些對方的優、缺點，其實反映著內心對自己的包容與抗拒。唯有對自己的內在狀態有足夠的覺察和接納，才可能和互有好感的對象，發展深入、長期的關係。

表面上，是看到對方缺點，但其實是「擔心自己不夠好」。固定和一個對象交往，有許多令人難以承受的風險；這個精挑細選的對象，很多時候會被看成個人自我概念的延伸。有時候，我們會覺得「一個人選擇的伴侶就說明了他是什麼樣的人，也暗示著他會有怎樣的未來」。





▲擔心自己不夠好的恐懼，阻礙著許多人選擇自己的「唯一」或成為別人的「唯一」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



帥氣的傑米在晤談的過程中，窺見原生家庭對自己的影響。過去的經驗，讓傑米無法發展出良好的自我認同，所以談戀愛時，他特別沒有自信。

表面上的困難，似乎是他總會看見對方的缺點，但心底深處更大的焦慮是「擔心自己不夠好」。傑米內心裡，擔憂的聲音不斷說著：「如果我和她交往，別人會看到什麼？看到她⋯⋯那些缺點，那是不是代表我也不夠好？」

擔心自己不夠好的恐懼，阻礙著許多人選擇自己的「唯一」或成為別人的「唯一」。「唯一」帶來的風險，不只是被人看出你黑暗的自我，投入一段一對一的感情，還可能會帶給你難忘的傷痛。

就像有著週三情人的女孩巧芸，眼下的她，似乎能優游在點心情人的角色中，但她並非一直如此輕鬆。更年輕的十幾年裡，巧芸曾困在一段感情中枯萎，終致被背叛。很多人不再投入專一的戀情，是因為有過深刻的感情創傷。擁有許多點心情人，或只當個點心情人，似乎是個可以受傷較少的選擇。

真實面對自己的「弱」與「傷」

一對一的長期親密關係，並不是感情的正解，也不是通往幸福的康莊大道，每一個人都可以決定自己的感情生活。只有適合自己，才會舒服自在。

點心情人的感情模式，並不是什麼病徵或罪大惡極，甚至我們每一個人也都無可避免地在這樣的狀態待過，但以「部分投入」作為一種防衛，來避免自己在親密關係中受傷，長期使用固定的防衛機轉，將對心理健康造成影響。

有家人、好友相伴，有寵物貓狗相陪，每天做著自己的興趣和志業，和有緣的男女同樂，但不做任何人的唯一，這樣的日子可以過得多采多姿、很愜意。我看著女孩享受每週三的快樂，覺得很羨慕，也替她高興。但我和她都清楚，週三以外的時光裡，隱藏著欺瞞與失落，仍然會勾出被拋棄的不安與恐懼。

後來傑米找到了一個讓他捨不得當點心的女孩。他在晤談室裡猶豫、躊躇、患得患失，時而開心，時而失落了好一段時間。

傑米挖掘了自己內心深處的黑暗。他擔心自己找到不適合的伴侶，一生拖著不愉快的婚姻，也害怕自己不能做個讓女人幸福的男人，步上原生家庭父母的後塵。

在不斷地清理與重寫對自己的認識，他終於安撫自己內心說不出、道不明的焦躁，馴服了張牙舞爪的恐懼。他有了屬於自己的唯一女孩。

心理師的剖析

如果生長在一個有鮮明「受害─拯救─加害」三角關係的家庭裡，其中一個家人長期僵化地扮演「受害者」，執著地怨恨某個「加害者」，那麼，孩子們只能選擇做或是不做「拯救者」。但很多「局外人」其實是不想做「拯救者」。

巧芸可能有類似的成長經驗，再加上曾在深刻的感情中被背叛，她開始覺得不與人同盟，做感情中的「局外人」是更安全的選擇。這樣的心理機轉，讓那些喜歡腳踏多條船的人，有了可乘之機，巧芸一不注意就容易成為他人感情裡的第三者。



心理師給親愛的女孩



一、親密關係不是天生契合：實際的親密關係不是找到天生契合的兩個半圓，而是本來不相合，甚至不相關的兩片拼圖，透過長期的相處和摩擦，才組合成一幅對彼此有意義的風景。

二、挖掘內心深處的黑暗，清理和重寫對自己的認識：誠實面對自己的「弱」與「傷」，並進行療癒，因為你是自己的唯一。

★本文摘自寶瓶文化出版《愛情創傷來自童年創傷：走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》，作者黃惠萱，原文標題「點心情人：男友只能在星期三與她約會」。資深臨床心理師提出最實用的「自我調整基本功」與「關係藍圖」，讓妳不再落入悲劇循環。12種病態情人──這不只是她們的故事，也是我們的真實經歷。