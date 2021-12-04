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女客穿薄紗勾引「胸部也要按」！盲眼按摩師曝拒絕原因：不被當人

▲（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲盲人按摩師到府服務，遭女客勾引，他曝拒絕原因。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

盲人按摩師到女客家服務，沒想到對方竟穿身薄紗，按一按就脫光，還要求「胸部也要按」，甚至主動色誘。按摩師透露這種「性邀約」很常見，但原因正是自己「看不見」，就「不被當人看」，彷彿是工具人，感受很差，也擔心遇到仙人跳而一概拒絕。

陳函謙任職於《壹週刊》期間，長年採訪小人物，累積破百篇真實故事，專欄點閱也破百萬十分受歡迎，而這些故事受到寶瓶文化青睞，集結成書《我不是自己的》在近來出版發行。她表示，有時候跟受訪者一聊就是12小時，專注傾聽和真誠陪伴，絲毫不覺得睏；但稿子只有600字的篇幅，常常要從上萬字的逐字稿中反覆思索、修改，實在不容易。

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陳函謙也在書中提到，這些小人物欄目都以「第一人稱」撰文，「我與我的受訪者共歷創傷苦難，我成了他們，他們都是『我』」。「既是『我』的故事，豈能潦草寫就？」所以在獨自吃飯、開車走路、收拾家務的空檔，反覆思索，「我」這一生究竟發生了什麼事？稿子總是改了又改，嘗試重組細節，找出一個切中要領、捨此無它的詮釋。「即使身處無望谷底，『我』也要尋到一條出路。」

她的訪問對象五花八門，有盲人按摩師、徵信社老闆、貸款繳不完的公子哥、12歲開始下海養家的性工作者、非法賺進百萬元的國中生，甚至還有因為詐騙陳水扁、紅極一時的「騙扁小子」占卜師黃琪⋯等，有些不願曝光的受訪者，便會取化名，年齡職業居住地稍更動。

其中一篇訪問盲人按摩師，化名X先生，對方提到自從眼瞎後，論及婚嫁的女友跑了，加上沒讀過書比較自卑，瞎了以後更內向；沒想到後來做按摩後，幾年內遇到二、三十個女客要跟他上床。X先生說，「說不動心是騙人的，但我從沒有做過。我們盲人容易被騙，我有同事禁不起誘惑，結果被熟客仙人跳，坑走上百萬。」

X先生拒絕性邀約的理由，除了害怕仙人跳，也是為了尊嚴，他清楚：那些女客的心理是「反正你看不見，跟你上床也沒關係，不把你當人看」。

而他也承認，自己的太太也是盲人，瘦到全身骨頭，沒女人味，脾氣也壞，經常罵他；但他平常住在按摩院，週末才回家一晚，就把太太想像成女客的身體，「把平時忍住的清一清」，更說「自己的某畢竟卡乾淨，也卡安心。」

作家盧郁佳也在推薦序提到，這位盲眼按摩師很清楚，男女顧客是仗著他「看不見」才伸狼爪，不把他當人看，是禍不是福。不過看到X先生對於太太的描述，也才驚覺，「原來他也不算很把太太當人看，只是對尋愛絕望，才容忍現狀。」只有在知道「對方看不見我、根本不知道我是誰」時，才能放心脫光去擁抱對方，宣洩焦渴寂寞。

▲▼陳函謙任職於《壹週刊》期間，長年採訪小人物，累積破百篇真實故事，如今集結成書《我不是自己的》。（圖／寶瓶文化）

▲陳函謙任職於《壹週刊》期間，長年採訪小人物，累積破百篇真實故事，如今集結成書《我不是自己的》。（圖／寶瓶文化）

不被當人看 
X先生／52歲／按摩師／台北市
二○一○年九月二日

十八年前，我去一個女客家按摩。她穿薄紗，按一按就把衣服脫光，我有點嚇到，她說：「胸部也要按。」那人客體格好、皮膚幼咪咪，我一邊按，她一邊呻吟，還跳起來抱我、親我，我差點凍未條；但想到結婚一年的太太快生了，就把她推開，說我沒做「黑的」。

我父母在花蓮山上種田，家裡窮，我只好到台北做工。二十七歲出車禍變瞎子，論及婚嫁的女友就跑了，我在家躲了五年，才去學按摩。我長相還可以，但沒讀過書比較自卑，瞎了以後更內向。沒想到這些年，有二、三十個女客要跟我上床。說不動心是騙人的，但我從沒有做過。我們盲人容易被騙，我有同事禁不起誘惑，結果被熟客仙人跳，坑走上百萬。

除了怕惹事，也是為了尊嚴。有次一個男客叫我去汽車旅館，邊看A片，邊要我按一個脫光光的小姐；按到腳底，他們當場做起來，床上兩個在叫，電視裡也在叫。客人沒要我停，我只好繼續按她的腳，感覺不被當人看，實在很沒意思。

其實，那些要跟我做的女客，也是這種心理，反正你看不見，跟你上床也沒關係，不把你當人看。我有同事會故意把客人按得很爽、讓她忍不住倒貼。但我不幹，按摩一樣要有職業道德。

我太太也是盲人，她身體差無法工作，脾氣又壞，常對我大小聲。平常我住按摩院，星期六才回家一晚，把平常忍住的清一清，自己的某畢竟卡乾淨、也卡安心，她瘦到全身骨頭，很沒女人味，我就幻想女客的身體。青瞑後，人講愛情多堅定我攏不信，平安活下去最重要，有工作做，有女人上門付錢給你摸，已經不錯了。

＊此篇「不被當人看」由陳函謙任職於《壹週刊》期間採訪撰寫，收錄於寶瓶文化出版《我不是自己的》，由寶瓶文化授權轉載。

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