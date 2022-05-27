槍毒犯患「漸凍症」交保消失　被圍竄4樓逃亡中槍…檢方3罪起訴

記者陳以昇／新北報導

曾犯下多起槍、毒案的陳志明17年前持手榴彈與警方對峙，出獄後卻重操舊業。2021年3月間，在被警方圍捕中爆發槍戰後被逮，當時他出示罹患「漸凍症」證明獲檢方交保，卻未定期報到遭通緝；同年12月間，他涉嫌改造槍枝、子彈及持有一級毒品，被圍捕時還在公寓頂樓竄逃，遭警方打中腿部才就逮，檢方今日依違反槍砲法、毒品罪及製造子彈等3罪將他起訴。

▲陳志明曾因漸凍症獲交保，卻再度遭圍捕時竄逃，遭警開槍打中左大腿卡在3樓窗戶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警調查，2004年陳志明持有毒品遭警方盯上，在板橋四川路二段民宅內被圍捕，當時陳男手持手榴彈，打算與警方玉石俱焚，雙方形成對峙，最後在策動陳男妻子出面溫情喊話後，棄械就逮，入監服刑8年後出獄。

▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

陳志明出獄後仍不知悔改，繼續從事槍、毒買賣，相繼被雙北市、桃園警方多次逮捕；2021年3月間，陳男再次擁槍販毒被板橋警分局掌握，從台北市文山區一路跟監到萬華西門町，他當時警覺性地發現警方迎面而來，立刻伸手進外套口袋，持手槍朝警方射擊，幸好小隊長機警閃避並反手將他壓制逮捕。

當時被移送新北地檢署偵辦時，陳志明狡滑地出示罹患罕見疾病「漸凍症」就醫證明，需就醫長期接受治療，檢察官諭令10萬元交保，但期間仍須定期到派出所報到，但他未依規定報到屢次失聯，遭新北地檢署發布通緝。

通緝期間，陳志明仍以改造槍枝、子彈及販毒為生，到處租屋更換地點，躲避警方查緝，行事低調謹慎；同年12月23日，新北市刑大掌握陳志明藏匿處，會同轄區永和分局，在破曉時刻，遣派大批警力到永和區一處4樓公寓進行圍捕。

陳志明當天發現警方荷槍實彈從四面八方衝著他來，隨手拿了一把上膛的手槍，從4樓頂加租屋處陽台往屋頂竄逃，攀爬到隔壁棟3樓窗戶，警方先對空鳴槍，再朝他射擊，當場左大腿中彈血流如注，但他仍不投降，雙手攀在窗上，兩腳懸空苦撐，最後警方將他拉離窗台救治，訊後新北地檢署聲押獲准。

警方共查獲4把具有殺傷力的改造手槍及子彈115顆，17包一級毒品海洛因、15根摻有海洛因的香菸及27包安非他命，今（27日）依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例及製造子彈等3罪起訴。