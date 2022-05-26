機車情侶檔「街頭甜餵鹹酥雞」　閃光太強引警察...這東西害慘2人

▲▼警方在吳男機車置物箱的黑色手拿包內查獲15包咖啡包，經檢驗咖啡包呈現三級毒品卡西酮陽性反應。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓男子（21歲）24日騎車載女友上演甜蜜的餵食秀，因吳男不時轉頭未注意道路狀況導致機車左右搖晃不穩，被巡邏的員警上前勸導盤查，竟意外在機車置物箱內查獲15包毒品咖啡包，經檢驗呈現3級毒品卡西酮陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所員警24日下午2時40分許，巡邏行經旗津三路時，見一輛藍色機車迎面而來，騎車的吳姓男子不時轉頭，仔細一看才發現，原來是坐在後座的女友怕男友肚子餓，於是拿食物餵食吳男，當街上演親蜜餵食秀，但吳男卻因不時轉頭，造成未注意道路狀況導致機車左右搖晃不穩，引起員警注意，上前勸導。

盤查身分時，員警發現吳男竟是轄區列管的毒品尿液採驗人口，還在機車置物箱的黑色手拿包內查獲15包咖啡包，立刻將吳男帶回派出所釐清，咖啡包經檢驗呈現3級毒品卡西酮陽性反應。

吳男向警方供稱，自己因從事餐飲業工作太累，才會吸食毒品提神，警方訓斥他根本胡說八道，偵訊後依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。