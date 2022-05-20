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社會 社會焦點 保障人權

包裹藏百萬大麻花　主嫌自主健康管理...警苦守7天才逮人

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心3月接獲台中海關通報，有件從美國加州寄來的包裹十分可疑，經查竟是1030公克的大麻花，市價上百萬元，警方不動聲色，循線逮捕取貨的楊姓男子，以及上游鄭姓女子，而供貨人則是鄭女的堂哥，警方得知鄭姓主嫌5月返台，在台南住家自主健康管理，在住家外守候7天後上門逮人，雖然入境時採檢陰性，但逮捕過程都穿戴防護衣，全案依毒品罪移送偵辦。

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

刑事局偵查第六大隊第四隊接獲財政部關務署台中關通報，發現1件以「素食口糧、乾燥食品」名義從美國加州寄來的包裹很可疑，經會同開封查驗發現藏有第2級毒品「大麻花」1030公克，隨即與台中市警察局大雅分局等單位組成專案小組深入追查。

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

警方3月22日先在南屯區逮捕取貨的36歲楊姓男子，經曉以大義，楊男供出是接受32歲鄭姓女子委託出面領貨，代價是10萬元，隔天，警方到西屯區鄭女住處，查獲大麻花（29.34公克）、大麻餅乾15包（331.32公克）、甲基安非他命錠1包（3.6公克）、MDMA搖頭丸3包（4.36公克）、毒咖啡包8包（23.47公克）、愷他命2包（22.62公克）、LSD毒郵票2張及手機6支等。

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

鄭女辯稱家裡的毒品全是自己吸食，並沒有販賣，經警方突破鄭女心防，得知供貨人也就是鄭女的39歲鄭姓堂哥5月返台，於是前往鄭男台南永康住處，鄭男入境採檢陰性，仍在家自主健康管理，警方擔心鄭男和堂妹會有連絡，或是堂妹會通報堂哥逃逸，因此在住家外守候7天，直到5月15日解隔才上門抓人。

▲▼刑事局中打查獲國際包裹中藏有市值百萬元的大麻花，守候7天後逮捕鄭嫌等3人。（圖／民眾提供，下同）

警方打擊犯罪之際同時兼顧防疫工作，拘提鄭嫌全程均穿著防護衣，以確保防疫無漏洞，也保護同仁執行勤務安全，全案詢問後依毒品罪嫌將鄭嫌3人解送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，參與製造、運輸、販賣毒品是刑事重罪，最高可處無期徒刑，雖然部分國家開放食用大麻，但國內對於製造、運輸、販賣及施用大麻行為仍屬違法，將秉持「截毒於關口、緝毒於境內」原則，達成新世代反毒策略2.0之「溯源斷根、毒品零容忍」目標。

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