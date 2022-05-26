怪招百出！盼檢驗「陽轉陰」　荒唐女毒蟲存尿放廟裡過爐

▲▼女毒蟲吸毒後，會儲存尿液，再拿到百姓公廟過爐，希望驗尿時毒品反應變成陰性。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名22歲從事網拍工作的施姓女毒蟲，平日吸毒後會收集自己尿液，再拿到南投老家附近的百姓公廟祭拜過爐，自以為神力能化解毒性，日後若被警方查獲驗尿，陽性會變陰性，就能脫罪，沒想到還是被警方逮捕。警方偵訊後，將施與賣毒的情侶共3人送辦，檢方偵查後將三人起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊去年10月偵辦一起販毒案件，發現40多歲的李嫌與張女平日透過LINE、微信與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝，經蒐證完備，在李嫌住處起獲第一級毒品海洛因5包（毛重29.64公克）、第二級毒品安非他命13包（毛重186.53公克）、第三級毒品咖啡包25包（毛重110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等。

警方循線追查下游買家，發現一名從事網拍服飾的22歲施姓女藥腳有吸食愷他命及咖啡包惡習，日前到北屯區租屋處搜索時，查獲第三級毒品愷他命1包（毛重7.7公克）、愷他命K盤1個及毒品咖啡包2包（毛重7.7公克），搜索過程中，發現施嫌的櫃子內竟擺放多瓶寶特瓶裝的尿液，令人不解。

施女表示，本身具有靈異體質，平日吸毒後，會將自己所排放之尿液裝入寶特瓶中，每周帶到南投老家附近的百姓公廟祭拜，希望藉由過爐方式，化解尿液毒性，一旦遭警方查獲時，尿液鑑驗會是陰性，所以將尿液過爐後當成「聖水」擺放。

警方表示，一碰毒品就毀滅一生，求神拜佛也沒用，訊問後將李嫌情侶檔和施女，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署並提起公訴，施女將尿液過爐的方法顯然沒用。