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曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

▲日本太空人野口聰一結束26年生涯 曾空拍台灣夜景照獲熱烈迴響。（圖／翻攝自twitter/Astro_Soichi）

▲太空人野口聰一將離開日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。（圖／翻攝自twitter.com/Astro_Soichi；以下同）

文／中央社

57歲的日本太空人野口聰一25日宣布，6月1日將離開日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），結束26年太空人生涯，未來將以在研究機構等的活動為主。

日本讀賣新聞報導，野口在東京都舉行記者會，說明自己離開JAXA的理由。他說，因為想把機會讓給正在等待上太空的後輩及將被選出的新進太空人，所以做出這樣的決定。

談到未來，野口說，將以研究機構等為主，以普通民間人士的立場繼續參與太空，也希望有機會可以在培育新世代太空人方面幫上忙。

野口至今共上過3次太空，在國際太空站（ISS）總計待了335天17小時56分，及在ISS期間進行4次艙外活動，太空人生涯表現相當活躍。

野口2020年到2021年在ISS停留時，是首位搭乘美國民間太空船的日本太空人。他從2021年起就在東京大學先端科學技術研究中心擔任特任教授。

TBS電視台報導，野口從1996年獲選為候補太空人，2005年起總計擁有3次太空飛行經驗。

野口說，感謝大家過去26年來為他加油，從第3次的任務結束後開始，就在考慮把路讓給未來將選出的新太空人，所以決定離職。

台灣網友對野口並不陌生，主要是因為野口2020年12月曾在推特貼出一張從ISS拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響，網友除了稱讚並致謝外，也邀野口有機會來台一遊。

野口2021年1月又在推特發文附上一張台灣被雲海包圍的夕照，二度從ISS空拍台灣；同年2月，他三度空拍台灣。

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