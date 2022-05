曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

▲太空人野口聰一將離開日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)。(圖/翻攝自twitter.com/Astro_Soichi;以下同)

文/中央社

57歲的日本太空人野口聰一25日宣布,6月1日將離開日本宇宙航空研究開發機構(JAXA),結束26年太空人生涯,未來將以在研究機構等的活動為主。

日本讀賣新聞報導,野口在東京都舉行記者會,說明自己離開JAXA的理由。他說,因為想把機會讓給正在等待上太空的後輩及將被選出的新進太空人,所以做出這樣的決定。

談到未來,野口說,將以研究機構等為主,以普通民間人士的立場繼續參與太空,也希望有機會可以在培育新世代太空人方面幫上忙。

野口至今共上過3次太空,在國際太空站(ISS)總計待了335天17小時56分,及在ISS期間進行4次艙外活動,太空人生涯表現相當活躍。

野口2020年到2021年在ISS停留時,是首位搭乘美國民間太空船的日本太空人。他從2021年起就在東京大學先端科學技術研究中心擔任特任教授。

TBS電視台報導,野口從1996年獲選為候補太空人,2005年起總計擁有3次太空飛行經驗。

野口說,感謝大家過去26年來為他加油,從第3次的任務結束後開始,就在考慮把路讓給未來將選出的新太空人,所以決定離職。

台灣網友對野口並不陌生,主要是因為野口2020年12月曾在推特貼出一張從ISS拍攝的「高雄和台南夜景照」,引發不少網友迴響,網友除了稱讚並致謝外,也邀野口有機會來台一遊。

野口2021年1月又在推特發文附上一張台灣被雲海包圍的夕照,二度從ISS空拍台灣;同年2月,他三度空拍台灣。

#Taiwan is cloudy tonight- this is the best I got. #台湾 の皆さん、いい写真じゃなくてごめんなさい! #高雄 と #台南 の夜景です。 pic.twitter.com/CPom5IoLE8