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超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

▲▼重信房子。（圖／翻攝自推特）

▲重信房子即將在28日出獄。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本70年代活躍於國際恐怖襲擊活動的「恐攻女帝」重信房子，自2000年返日被捕以來，已在獄中度過20個年頭，不過重信房子的獄中生活仍是外界焦點，而且她至今還是夢想解放巴勒斯坦人們的精神象徵。如今已高齡76歲的重信房子，即將在5月28日假釋出獄，而在獄中罹癌的她，出獄後的動向也受到矚目。

綜合外媒報導，重信房子（Fusako Shigenobu）出生於東京世田谷區，她在就讀明治大學期間就一直熱衷於從事學生運動。畢業後，受到身為暗殺組織血盟團成員的父親影響，她在1971年2月前往黎巴嫩，並在當地成立了「日本赤軍」，希望能藉此推翻天皇和日本政府、鼓吹通過暴力實現「世界革命」。

▲▼重信房子。（圖／翻攝自推特）

▲重信房子當年仍活躍於恐攻活動的舊照（左）以及和女兒的合照（右）。（圖／翻攝自推特）

重信房子外表清純亮麗，但在恐怖攻擊事業中卻絲毫不輸男子，霸氣風範毫不愧對其「女帝」、「魔女」等稱號。她曾與組織同夥一起發動了多次恐攻、劫機、武力掃射等活動，總共造成上百人死傷。她的第一任丈夫奧平剛士襲擊羅德機場，還為了不讓當局獲得他的指紋，在引爆後手握手榴彈身亡。

隨後，重信房子便與一名中東人結婚，並生下女兒重信五月。2000年11月，由於蘇聯瓦解、阿拉伯國家也被美國勒令，不許再支持和包庇「日本赤軍」，重信房子只能秘密返回日本，卻被警察發現後將其逮捕。2006年2月23日，東京地方裁判所以蓄意謀殺和策劃恐怖襲擊罪，判處重信房子20年監禁。

▲▼重信房子。（圖／翻攝自推特）

▲重信房子與丈夫的合照。（圖／翻攝自推特）

她被送往八王子醫療刑務所服刑，並在獄中宣布解散「日本赤軍」。被禁止與外人接觸的重信房子，每個月只能發送和接收5封信件，不過她即使身陷囹圄卻仍十分關心時事，曾在信中貼心提醒律師和親友，要提防新冠肺炎，多保重身體。

日媒報導，儘管重信房子自被捕以來已被關20年，但她的「女帝」風範仍不減當年，說話語氣依舊豪爽。不過，常年的監獄生活還是對她的健康產生了影響，她在獄中被確診患癌，聽力也下降不少，就算戴著助聽器，也無法聽清楚別人說話。

時隔20年後，重信房子如今將在5月28日假釋出獄，而日媒也特別關心她出獄之後的動向。據她的律師表示，重信房子十分期待出獄後的生活，希望能和老朋友們見面聊天，而她的獄友也透露，重信房子想在出獄後回歸平穩、安定的生活，未來不會再參與任何社會運動。

 

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