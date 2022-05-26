金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　撞倒點滴架成鐵證遭重判4年

▲號稱孔子地74代孫、被封為「全台最聰明醫師」的名醫孔繁錦，涉性侵女病患被判刑。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

號稱至聖先師孔子第74代後人的精神科名醫孔繁錦，曾在電視益智節目《金頭腦》奪得總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，去年2位女病患指控遭孔男在診間非禮，孔男和其中一位性騷擾被害人和解獲得撤告，但全盤否認另一位被害人所稱的性侵情節，新北地院查出孔男當時撞倒點滴架才罷手，據此認定女方所言屬實，今依強制性交罪判孔男4年徒刑，可上訴。

判決指出，孔男去年（2021年）4月，在新北市三重區他所經營的診所為一位女患者看診，卻利用安排女方到診間後方休息室休息製造獨處機會，趁女方閉目養神時，孔男鎖門親吻女方額頭，隔衣強摸對方大腿與臀部，。

女方驚嚇頻說「不要」、「不行」等語，奮力推阻孔男，但不敵孔男的體格優勢，遭孔男掀裙邊摸邊親，甚至私處也被孔男用手指侵犯，女方急了，死命閃躲、推打跟踹踢孔男，仍遭性侵得逞，但孔男也因女方激烈反抗，後退時撞倒點滴架發出巨響。

孔男嚇得罷手快閃，女方趁機逃離，驗傷提告。孔男道歉求饒無效，到案一概否認，檢方依被害人當時所穿內褲驗出孔男DNA等證據，起訴孔男涉犯強制性交罪嫌。法官認定孔男不尊重女性對自我身體的性自主權，本案犯行使被害人身心受創，審理時更一再扭曲事實、遲未與被害人和解，毫無悔意，今依強制性交罪判他4年徒刑。

本案孔男另被起訴對另一位女病患以「確認背上長痘痘症狀」為由，將額頭緊貼對方背部，還說：「妳有感覺我喜歡妳嗎？」期間更撫摸女方腹部，甚至把手伸進對方褲子裡企圖不軌，涉嫌性騷擾，孔男於審理時和這位被害人和解獲得撤告，法官今判孔男此部分犯行公訴不受理。

孔繁錦號稱孔子第74代孫，曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手，贏得冠軍及最高額獎金，打造個人博學多聞形象，被封為「全台最聰明醫師」，但因性侵醜聞蒙塵。孔男在本案審理期間，今年（2022年）初再被台北地檢署起訴涉嫌性騷擾第3位女病患，仍在審理。