疫情高峰衝擊產業！高雄藍營喊「快紓困振興」　陳其邁說話了

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（27）日確診數首度破萬例，經過疫調轉銜案件數31例後，共計11239例本土個案。由於疫情持續延燒，許多產業遭受衝擊，高雄市議會國民黨黨團呼籲高雄市政府，應該盡快部署紓困及振興政策，別用口號緊緊緊，紓困卻慢慢慢。對此，高雄市長陳其邁回應，會先做好準備，但不是現在。

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▲▼疫情高峰衝擊產業！高雄市議會國民黨團喊話，盡快部署紓困及振興政策，別用口號緊緊緊，紓困卻慢慢慢。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市議會國民黨黨團總召童燕珍表示，高雄確診人數創下新高，今年的無薪假人數也來到新高、捷運流量創下今年新低，許多企業跟勞工擔心噩夢再度重演，紓困政策應盡快到位。議員陳若翠也指，現在民眾進入不敢逛街、不敢內用、不敢搭大眾交通運輸的「類三級」，沒有人流也代表沒有金流，如何幫助商家度過「類三級」的痛苦？請市府不要自滿防疫民調的成績，趕快部署企業的紓困政策。

對此，陳其邁下午在防疫記者會中回應，一般來講在災害因應跟應對分幾個階段，分為整備、減災、復原，現在處於疫情高峰期，逐漸進入減災階段，而產業復興屬於復原階段，市府會先做好準備，但不是現在。他強調，不管是在整備、減災或是復原階段，市府絕對都是加大力道做好準備。

黨團總召童燕珍最後總結，國民黨團支持所有振興經濟的作為，但錢要花的合理，該做的防弊措施也該做好，尤其去年有的各項紓困政策，包括減稅、就學補助、租金減免、規費減半、利息補貼等等，也都要盡快上線。

▼高雄5/27確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）