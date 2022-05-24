六都市長「防疫民調」竟輸雙北　陳其邁「不在意」原因曝

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

台灣民意基金會最新民調，這波疫情六都市長的表現，最受肯定的是新北市長侯友宜，其次是台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁以0.6%之差位居第三。對此，陳其邁今（24）日上午回應表示，不在意防疫過程裡面所謂的這種民調。

根據民調數據，有關於六都市長的防疫表現，36.3%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，其次依序是台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%，台中市長盧秀燕16.1%，桃園市長鄭文燦9.6%，台南市長黃偉哲7.2%，5%都不好7.2%都很好，15.7%不知道。

對此，陳其邁今在市議會接受聯訪時回應，我們就是把工作落實、做好，不在意在防疫過程裡面所謂的這種民調，能夠把市民每一個生命做到最好的照顧跟保護，這個是他的工作。

至於高雄確診昨首超台北，有醫師說這就是黃金交叉，陳其邁表示，觀察疫情要看兩個指標，一個是流行的趨勢，另外一個就是在流行疫情過程中的重症跟死亡的比例。流行趨勢觀察的是一個趨勢，而不是一個點，所以高雄在做的就是盡量要把這個曲線的斜率盡量壓低，慢慢的上來，慢慢的下去，不會超過醫療量能能夠負擔的比例。

以北部地區來看，現在確診數占他總人口數，在北部地區到大概在8%到10%，那高雄是3%左右，意思是什麼呢？陳其邁說，這就是在社區裡面確診數多，那相對來講，所謂的Herd immunity，集體免疫相對來講就會比較高，那再加上疫苗的施打，這樣在疾病的傳播，在中後期就會比較緩和，所以上升的這個斜率就不會那麼高。高雄在盛行率只有3%的情況之下，要做的就是慢慢的讓他上來，不要超過我們的醫療量能的負擔。

那第二個部分要做的事情是什麼呢？陳其邁表示，就是要輕重症分流，所以早期診斷、早期治療、分級醫療，這個是預防重症跟死亡最重要的一個部分，所以高雄在基層診所一站式，從篩檢、領藥、治療，再進行居家照護，把輕症的病人能夠盡量由基層醫療量能來負擔，這樣才不會造成醫療體系的崩盤。

陳其邁表示，這樣才不會發生說，當確診個案增加的時候，全部都跑到大醫院，只要由基層診所來照護即可的這種情況，所以要從整個流行的趨勢來看，而不是一個點來看。