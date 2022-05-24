高雄開設5歲童BNT疫苗接種特別診　8醫院今晚8點開始預約

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

今年第一批輝瑞／BNT兒童劑型疫苗今（24）配發第一批40萬劑至各地方，高雄配發到3萬劑。高雄市長陳其邁今天宣布，高雄開設5歲兒童BNT疫苗接種特別診，包含高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、杏和醫院、旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、高雄市聯合醫院、高雄市立大同醫院、健仁醫院等8家醫院。

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▲高雄開設5歲兒童BNT疫苗接種特別診，8家醫院今晚8點起開放預約。（圖／高雄市衛生局提供）

只要是在105年5月24日至106年5月25日出生的5歲兒童，今（24）日晚間8點起可上網預約施打兒童BNT疫苗，最快5月26日起開始接種。另外，5歲兒童也可向高雄市301家合約院所預約。





▲高雄國小學童安排到校疫苗施打。（圖／高雄市教育局提供）

陳其邁表示，目前針對5歲兒童建議到醫院施打，假如是國小學童則以在校接種為原則，對大家來講比較方便、安全。由於目前國小生仍暫停實體課，因此待復課之後，會安排入校接種時間；另外，曾染疫的兒童，建議等3個月以後再評估接種。

▲▼高雄5/24確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，近來觀察，同住家人、職場部分仍是這波疫情裡面最大比例，這波流行到現在，要提醒市民注意，現在屬於社區傳播階段，要特別注意防疫措施。

因應快篩陽視同確診將上路，陳其邁說，高雄市目前23個社區篩檢站、9家兒科特別門診、4家社區兒科特別門診，未來也會從PCR採檢站轉換成快篩陽確診個案門診。民眾若是有呼吸道症狀，跟原來一樣，就去基層診所看診，快篩陽後也就在診所診斷、領藥。