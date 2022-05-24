快訊／高雄+9408！連2天確診數超越台北　同住家人、職場增最多

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（24）日新增9408例，相比中央公布台北的8566例，確診數連2天超越台北。高雄市長陳其邁表示，在今天的案例中，扣除29例轉銜案件數，居隔期間陰轉陽2079例、外縣市旅遊史183例、密切接觸者6859例（同住親友2559例、餐飲娛樂1079例、職場校園2494例、高風險場域727例），新案疫調中287例。

針對連2天確診數超越台北，陳其邁指出，新北市目前盛行率11.6%、台北市8.5%，隨著疫情升溫，高雄盛行率也來到3.2%。陳其邁解釋，從盛行率可以看到特定時間內社區流行狀況，假如社區越多人染疫，集體免疫力就會增加，但中南部過去這段時間，從去年到今年，並沒有社區傳播的部分，因此，這一波疫情流行狀況來看，要提醒市民，現在屬於社區傳播階段，外出或在家都必須注意防疫措施。

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▲▼高雄5/24確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，近來觀察，同住家人、職場部分仍是這波疫情裡面最大比例，這波流行到現在，要提醒市民注意，現在屬於社區傳播階段，要特別注意防疫措施。

因應快篩陽視同確診將上路，陳其邁說，高雄市目前23個社區篩檢站、9家兒科特別門診、4家社區兒科特別門診，未來也會從PCR採檢站轉換成快篩陽確診個案門診。民眾若是有呼吸道症狀，跟原來一樣，就去基層診所看診，快篩陽後也就在診所診斷、領藥。

▲本土病例各縣市分布。（圖／高雄市衛生局提供）