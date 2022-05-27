竹市+2147！中正施打站下周開放兒童BNT預約　須線上預約



▲新竹市今增2,147名確診，目前累積居家照護者為11,529人、居家隔離者為2,277人。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（27）日新增2,147名確診個案，今（111）年以來累積27,445名確診個案，目前累積居家照護者為11,529人、居家隔離者為2,277人。市府表示，為因應5-11歲兒童輝瑞BNT疫苗施打需求，中正市場疫苗施打站於今、明（27、28）日加碼「5歲兒童輝瑞疫苗專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童隨到隨打服務。

中正市場疫苗施打站持續加開服務，下周一（30日）起至下周六（6月4日），開放5-11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗，上下午時段各提供500人、一天共1千人，疫苗站服務時間為08：00至11：00，下午14：00至17：00，請家長安排適合時段赴站施打。

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▲中正市場疫苗施打站於今、明（27、28）日加碼「5歲兒童輝瑞疫苗專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童隨到隨打服務。

除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，或於下周一（30日）起至本市指定診所開放時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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