快訊／中重症+343又破紀錄！　5歲女童重症「疑併發腦炎」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增343例中重症「創新高紀錄」，包括中症227人、重症116人。重症中又增加1名年僅5歲女童，因嘔吐全身痙攣意識喪失等症狀緊急送醫，檢查疑似腦炎及呼吸窘迫插管住加護病房，經多重藥物治療後病況改善。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例161萬2891人，當中有160萬8860人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積4031例，重症中有931死。今日新增343例中重症，包括中症227人、重症116人；今日新增和已公布重症合計有126死，也創單日新高。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症統計、死亡個案。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，今日兒童死亡增1人，為12歲男童，本身沒有接種疫苗，有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，死因為肺炎併呼吸衰竭。

重症方面也增加1例兒童，羅一鈞說明，該案為5歲女童，有發展性疾患，5月21日發燒、22日快篩陽性，因嘔吐全身痙攣意識喪失等症狀緊急送醫，體溫37.6度，檢查疑似腦炎及呼吸窘迫插管住加護病房，經多重藥物治療後病況改善，24日已拔管移除呼吸器，續住加護病房使用高流量氧氣鼻管輔助呼吸。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症統計、死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大