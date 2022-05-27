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124萬名幼兒快篩「免費拿」　陳時中：爸媽6月初第二輪啟動前快領

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

0至6歲孩童到藥局領5支免費快篩新制6/1起上路，曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上補充，符合領取資格的只有124萬人，第二輪實名制預計在六月「第二週以後」開賣，呼籲第一輪還沒買的趁5月底前先買，6月第一週就讓給爸媽幫幼兒領取免費快篩。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，已不需要排隊。為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之０-６歲幼兒健康，行政院公布民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

▲▼6/1起「0-6歲免費領快篩」！指揮中心公布細節。（圖／指揮中心提供）

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▲6/1起「0-6歲免費領快篩」！指揮中心公布細節。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，０-６歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今(2022)年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。免費快篩發放將依身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取，籲請家長配合。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

陳時中另補充，快篩實名制連續2天到中午都只有一家藥局售完，昨日完售率僅1%，以現在販售情況來看，「要買第一輪的人已經減到很低了」，呼籲全體國民可自動分流，第一輪還沒買的儘速在這4、5天去買，6月以後就讓爸媽來領幼兒免費快篩。

▲▼指揮中心5/27公布「快篩實名制」販售最新統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/27公布「快篩實名制」販售最新統計。（圖／指揮中心提供）

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