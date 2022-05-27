兒童BNT搶爆！陳時中：疫苗一定夠「校園疫苗先釋出給醫療院所」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT出現搶打潮，有地方喊疫苗分配不足，指揮中心今日公布分配原則，剩餘不足數，會於下一批疫苗進口後一次補足。指揮官陳時中強調，總量一定夠，部分縣市有扣留比較多份數在學校，已經和地方衛生局聯繫，先把校園的數量放到醫療院所，進行分配、保留。

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▲指揮中心說明兒童疫苗配送計算方式。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日說明，有關今(2022)年5月24日及5月27日 Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送數量，係依各縣市5-11歲戶籍人口數以接種率7成預估，扣除教育部提供6-11歲Moderna意願調查人數8成及5-11歲確診人數（因確診3個月後才能接種疫苗），為基本分配量。另考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市COVID-19盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10%。

發言人莊人祥說明，首批到貨兒童BNT疫苗約77萬劑，考量解凍等問題分成三批發放，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

莊人祥進一步提到，國內5～11歲人口約142.8萬人，用7成進行計算，另兒童莫德納意願調查有意願接種37.6萬人，兩者相減就剩下約105萬人要打兒童BNT，但也有發現部分棄單狀況，目前莫德納打26.3萬人，所以計算上就用莫德納意願的8成，再扣除5~11歲近期確診人數。以67萬多劑（前兩次配送總數）進行分配後，後續依據盛行率高於全國的縣市分配量增加10％，以六都來說，雙北、桃園都屬於此類。

莊人祥指出，5月30日會將剩餘9萬多疫苗依據短缺、需求進行配送；同日也會再有第二批BNT兒童疫苗33萬劑抵台，食藥署將加速審查，估計6月3日就可以發配使用，整體來說，6月3日之前會有110萬劑送各衛生局，如果仍有不足也可以選擇莫德納。

「總量一定夠，請大家放心。」陳時中表示，目前部分學校在停課，家長心急就會到醫院預約，然而部分縣市有扣留比較多份數在學校，已經和地方衛生局聯繫，先把校園的數量放到醫療院所，進行分配、保留。