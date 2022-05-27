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國內染疫率6%「和境外風險差不多」　陳時中：預計下月放寬邊境

記者嚴云岑／台北報導

日本首相岸田文雄26日晚間宣布，將於6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，其中，台灣在分區名單中屬低風險地區，可享免檢查、免隔離待遇。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內染疫率達到6%，跟境外移入差不多，下個月預計會放寬邊境政策，近日會跟各部會討論後再與國人報告。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

岸田文雄昨日晚間宣布，將於6月10日開放外國旅客入境觀光，首先以低風險國家地區為主要對象，旅客必須參加旅行團才能入境觀光，之後才會階段性擴大實施。他進一步指出，依照陽性率風險高低將全球國家地區分為「藍」、「黃」、「紅」三種類別，低風險地區屬於藍色，只要是來自低風險國家的旅客，即使沒有打過疫苗也可入境，同時可享免檢查、隔離待遇。而根據日本公布的最新分區名單，共有98個國家地區列為藍區，台灣也在其中。

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對此，在下午的疫情記者會上，有記者詢問台灣是否有規劃開放日本觀光客來台？陳時中回應，邊境部分因為世界各國都在開放，「前段時間也有跟大家報告，台灣邊境開放是遲早、必然要做的事情。」他指出，當時在境內染疫相對比較低，處理起來比較謹慎，現在國內染疫率到達6%，境外移入大概最高也達到6%，「普遍來講，現在境外移入跟國內風險其實已經差不多了」，因此這個月到下個月，關於邊境放寬的政策都會陸續出爐，會再跟大家做報告，「時間大概就是下個月，方向要跟各部會做討論。」

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