新竹連日大雨！峨眉寶山五峰多處路坍　市府呼籲梅雨季避免進入

▲近日梅雨鋒面為新竹縣帶來豐沛雨量，昨晚山區與多處平地道路發生多起道路崩塌或路基下陷。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

連日滯留鋒面帶來豐沛降雨，新竹縣峨眉鄉竹43-1線、竹81線 2.4K處、寶山鄉三峰路二段、寶山鄉寶山路與水仙路、五峰鄉122線39.8K、24.5K、新埔鎮楊新路等多處道路，昨(26日)晚陸續出現道路崩塌或路基下陷等問題，縣府與公所獲報緊急出動搶修中，呼籲用路人在梅雨期，如非必要避免進入山區道路，並多加注意氣象資訊及道路通阻訊息。

近日梅雨鋒面為新竹縣帶來豐沛雨量，昨晚山區與多處平地道路發生多處道路崩塌或路基下陷，第一時間縣府與鄉鎮公所合作搶災搶險，現場實施交管，以確保道路安全。日後對於災害損壞較嚴重路段，汛期後縣府將動用災害準備金辦理復建工程，以保障縣民的生命財產安全。



▼竹縣一連兩夜大雨，峨眉、寶山、五峰多路段坍塌搶修中。（圖／新竹縣府提供）

▲縣道部分已經由縣府開口合約廠商第一時間派員緊急搶修中，鄉道部分則聯繫當地公所投入搶災。

工務處指出，峨眉鄉竹43-1線約0.2公里處（石井往山峰路段）道路坍塌；竹81線2.4K處湖光村(往九寮方向)土石坍方；寶山鄉三峰路二段路樹倒塌及工地邊坡有崩塌情形；寶山鄉寶山路水仙路附近路樹倒塌及坍方；五峰鄉122線39.8K、24.5K土石崩落；新埔鎮楊新路一段12號路基下陷等。縣道部分已經由縣府開口合約廠商第一時間派員緊急搶修中，鄉道部分則已聯繫當地公所投入搶災。

工務處說明，連日大雨造成山區縣道122線部分路段邊坡崩塌，近日39.8K、24.5Ｋ、39.8K均出現崩塌，工務處接獲通知後隨即進行道路搶通。對於易發生災害的122線24.5Ｋ及39.8K處，目前已向中央提報災害復建工程，以保障用路人安全。

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