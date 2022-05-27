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台中豪雨降不停！沙鹿淹出小河、清水一級警戒　車輛路過慘拋錨

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲沙鹿區中山路段多處有積水情形，警方到場設置封鎖線、警示錐。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中26日有間歇性大雨，海線地區晚間更是強雨不斷，造成多處地區有積水情形。警方指出，沙鹿區因豪雨瞬間沖刷，晚間8時許多路段出現積水，有車輛因此拋錨導致塞車，至晚間9時許淹水疏通，已恢復正常通行；清水區晚間9時許同樣出現路段積水、土石泥流等情形，目前相關道路已擺放警示錐示警路人改道，有警方在場管制交通。

台中市清水警分局表示，今晚8時27分許，沙鹿區斗抵里沙田路與天仁路口的北上車道，因豪雨瞬間沖刷，造成土石泥流順延沙田路而下；晚間8時23分許，中山路462號、472號、474號、482號、493-13號、618號，也因瞬間大雨造成路面積水，並有車輛拋錨路中導致塞車。上述地點至晚間9時30分，已通知清潔隊協助疏通淹水，並移除封鎖線，恢復正常通行。

警方指出，晚間9時20分許，清水區客庒坑口旁（海甲路海風產業道路）因豪雨沖刷，造成土石泥流順延海甲路而下；港埠路與海濱路口（海濱路段）道路旁水溝淹至路面，造成道路積水（約輪胎高度），已設置封鎖線、三角錐、警示燈，示警用路人改道，現場亦派員疏導交通，並通報警廣台中台，廣播用路人改道通行，避免行駛進入該路段，以免發生危害。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼清水區海甲路海風產業道路、海濱路段晚間出現土石泥流，警方籲請用路人改道。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

水利署表示，台中市清水區淹水一級警戒（西濱N151K站6小時雨量194mm），如持續降雨已經開始積淹水，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

 

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