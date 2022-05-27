LIVE／傳確診再飆高「致死率拉警報」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。行政院長蘇貞昌上午視察社區藥局時宣布，0到6歲孩童可免費領取5劑快篩試劑，以及下週起確診者可線上申請居隔單。另外，「快篩陽=確診」昨日上路，是否會揪出許多黑數，確診及死亡數是否再飆高？有待指揮中心說明。

蘇貞昌上午到新北市板橋區視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，接受媒體訪問時透露新政策。他指出，0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，只要持健保卡至藥局就能領取，相關細節由指揮中心說明。他也說，有些確診者因為資料不全無法領取居隔單，因此特別請行政院政務委員唐鳳調整系統，讓確診者從下週起能在線上下載居隔單，減輕地方政府負擔。

指揮中心稍早發布新聞稿說明，0-6歲幼兒免費領取5劑快篩，預計將於6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。也就是曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

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快篩陽性者經過醫師診斷可視為確診，從昨日起擴大至全民適用，衛福部坦言新制上路可以省下許多PCR量能，同時也放寬可執行PCR檢驗的條件，等於擴大採檢概念，可發現的黑數就會更多。近來本土病例維持在單日新增8萬上下，只有5/19本土病例飆90331例，而全民「快篩陽=確診」實施後，今日確診是否再飆高，引發外界關注。

另外，昨日通報104例死亡，創歷史新高，專家也預估「死亡高原期」將維持2週。陳時中坦言，這兩天來看死亡率會超過千分之一，但整體用較長時間來看是沒有超過，維持在萬分之五，「這仍然是一個警訊，會持續注意。」