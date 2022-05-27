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解隔快篩2條線！同事「狂喊來上班」　確診妹秒罪惡：但我好怕啊

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO解隔離，但快篩仍出現兩條線。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

面對職場有確診康復者，大家該用什麼心態面對呢？一名確診妹哀號，終於熬到解隔離，且也準備要回歸工作崗位，但快篩依舊呈現兩條線，讓她心有不安。殊不知同事得知後，反而一點都不畏懼，要原PO趕快來公司，讓原PO充滿罪惡感，就怕會傳染給同事，「但我好害怕啊！」

一名女網友在臉書《確診者有話要說》透露，週二（24日）解隔出關，但原PO覺得不安心，於是再快篩一次，結果檢體卻出現「淡淡的兩條線。」

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向同事回報狀況後，殊不知他們完全不害怕，反而向原PO喊話「趕快回來上班」，一席話讓原PO傻眼直呼，「但我好害怕啊！」

文章曝光後，底下網友熱議，「好同事好好珍惜」、「同事想領保險+休假阿」、「你現在是最安全的，Ct值早就超過30，不具傳染性，不用怕，陽過了後短時間內你才是最安全的」、「我今天出關也篩出淡淡的一條，結果主管叫我繼續居家」、「因為你怕傳染給別人，你心會有罪惡感」、「我出關完18天了，一直陰陰陽陽」。

一票苦主卻哀號，「我也是今天第一天回去上班，雖然快篩幾天都是陰性，可是咳嗽難好，在公司咳嗽時，我想同事應該心裡都很害怕吧」、「我同事怕得要死，超希望我不要去，我都連四天快篩陰，他們還是覺得我很毒，叫我能離多遠就多遠，不要靠近他們」、「我14出關，公司還不讓我回去，惡意停我班」。

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲網友熱議。（圖／翻攝確診者有話要說）

根據指揮中心規定，確診者必須採「7+7」方式，也就是前7天居家隔離、後7天自主管理，針對解隔時還是陽性能否出門上班，醫療應變組副組長羅一鈞日前解釋，確診個案經7天隔離，傳染力已大幅下降，就算外出活動，也不會對其他人造成傳染風險。

羅一鈞指出，以Omicron後來新的一些文獻資料來看，根據日本研究，如果10天以上才解隔離，傳染力幾乎趨近於0，縮短至7天的話，以病毒培養研究來看，有一個研究是顯示說有11%的人在七天以上病毒排出培養還是陽性，還是具有一定傳染力機會。

後續新加坡研究則是超過5天以上，個案部分培養就培養不出有傳染力的病毒，綜合來講，把這兩個研究加總來看，有5％個案可能七天或七天以上有少量病毒具有傳染力，但無法一定能從PCR或抗原快篩結果來做一致性的作法，有些人Ct值20幾但培養不出病毒，有些人快篩陽性但也培養不出病毒。

羅一鈞也強調，以目前來講七天解隔離條件，沒有要採認第7天採檢的結果，而是以大數法則來看，根據目前社區疫情規模，隔離七天已經把傳染期和傳染力都壓很低，出外活動沒有太大風險，因此這個階段也不需要做檢測，T線比較淡未必代表病毒比較低，試劑不同也會有影響，因此經過專家討論，快篩陽性、陰性並不代表你就具有傳染力或沒有，而是以天數為主，目前世界大多國家也都這樣採行。

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