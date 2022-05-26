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蔣萬安率「防疫台北隊」前進聯醫　捐1.6萬片N95、2000件防護衣

▲▼蔣萬安率「防疫台北隊」挺醫護。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安率「防疫台北隊」挺醫護。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情嚴峻，面對前線各項物資需求大增，立法委員蔣萬安今（26日）領頭赴台北市立聯合醫院，捐贈募集來的愛心醫療物資，他強調防疫工作是場團體戰，面對病毒的威脅，大家會同心守護醫護夥伴，一起成為「防疫台北隊」。

蔣萬安今與台北市議員陳炳甫、市議員參選人柳采葳及高世俊，一同前往台北市立聯合醫院中興院區，捐贈N95口罩1萬6000片、防護衣2000件，以及酒精240桶，用行動力挺醫護人員；聯合醫院總院長璩大成、北市聯醫中興院區院長蔡景耀代表受贈。

▲▼蔣萬安率「防疫台北隊」挺醫護。（圖／蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安表示，台北市聯合醫院一直以來都是市民的「健康守護者」，過去兩年的疫情中，更是對抗新冠肺炎疫情的最前線，從施打疫苗、確診檢驗、收治病患，到染疫康復者後續的追蹤、開設整合門診，「台北市立聯合醫院所有的醫護夥伴，從來沒有缺席，真的辛苦了！」

蔣萬安也說，今天捐贈的醫療物資，是集合許多人的愛心，希望能給予聯醫辛苦的醫護更多支持，讓他們能夠心無旁騖，守護市民的健康，「防疫的工作是不分彼此的團體戰，面對病毒的威脅，我們會全心守護醫護夥伴，一起成為防疫台北隊！」

他接著提到，最近網路上流傳一張照片，是醫院門口張貼「請不要對醫護人員咆哮」的標語，看了除了心酸，更是憂慮。他呼籲，身為染疫康復者，深深了解市民朋友在疫情下會焦慮、著急，這都很正常，但所有的醫護，都是冒著被傳染的風險、在強大的工作壓力下，執行最辛苦的醫療工作，「請給醫護多點耐心，讓我們相互體諒，相互理解，把那張標語撕下來！」

最後，蔣萬安也強調，將要求衛福部，疫情期間醫療院所配合防疫政策，開立專責病房，對於醫療院所的營運補貼，今年一定要繼續辦理，與醫療院所共同度過疫情難關。

▲▼蔣萬安率「防疫台北隊」挺醫護。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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