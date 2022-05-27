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大陸 大陸焦點 特派現場

天外飛來一碗麻辣燙！　女子散步當場被砸暈...一查竟從30樓丟下

記者魏有德／綜合報導

蘇州一名女子近日晚間在社區內散步時，突然被一碗從天而降的麻辣燙砸中，將她當場砸暈倒地，經過數分鐘後才慢慢清醒。女子醒來後，身旁已有員警到場協助，經警方調查後發現，這碗吃剩的麻辣燙竟來自30樓的住戶，而且是一名男子圖一時方便所為，這名涉案男子已被當地警方採取刑事強制措施。

▲一名女子在社區散步時被30樓丟下的麻辣燙砸暈。（圖／翻攝都市快報）

▲一名女子在社區散步時被30樓丟下的一袋麻辣燙砸暈。（圖／翻攝都市快報，下同）

警方秘錄器器畫面顯示，這名綁著蠍尾辮的女子手捂著頭，蹲在地上解釋被砸經過，她的右腿褲子上全是油膩的痕跡，一旁則是有一袋已經散落在地的麻辣燙包裝盒和殘渣。員警由外包裝判定是某品牌的麻辣燙，剩下的湯汁還有些溫熱，應該為不久前才送達的，便開始循線追查麻辣燙的購買者。

▲一名女子在社區散步時被30樓丟下的麻辣燙砸暈。（圖／翻攝都市快報）

警方鎖定住在社區30樓的一名男性住戶，不過，這名男子起初搖頭否認有將食物從高樓拋下，而是堆放在門口的垃圾堆裡。不過，警方見其眼神閃爍、神情緊張，最後，透過男子家門口的監視器發現他自從拿到麻辣燙後並未出門，這才讓這名男子坦承高空拋物的行為。

▲一名女子在社區散步時被30樓丟下的麻辣燙砸暈。（圖／翻攝都市快報）

男子表示，當天他吃完麻辣燙後，為逞一時之快，便直接將吃剩的垃圾從30樓直接向下扔，萬萬沒想到會砸中路過的王姓女子。經醫生鑒定，王姓女子因被高空墜物砸中，造成輕微腦震盪，已構成輕微傷。涉事的男子也因高空拋物罪被警方依法採取取保候審刑事強制措施。

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