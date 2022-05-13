怵目驚心！五峰仙境被染指　竹東環保蟑螂半年倒滿一個羽球場　

▲竹東一間環保蟑螂公司，利用合法掩護非法，將垃圾載往五峰偏鄉傾倒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東一間廢棄物處理工程行，一年多來利用合法掩護，承攬廢棄物清理的工作，實際卻將垃圾載往新竹縣偏鄉偷偷掩埋，謀取暴利。警方跟監多時，終於在罪證確鑿後一舉逮捕許3名相關犯嫌。全案依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

竹東分局警方去年底陸續發現許姓犯嫌等3人，以經營廢棄物處理工程行作為掩護，將承接的廢棄物載到五峰山區傾倒掩埋。

警方成立專案小組，歷經約半年的跟監、埋伏，蒐集確切違法事證，今見時機成熟，報請新竹地檢署檢察官指揮後，兵分多路執行拘提，搜索許姓3人，以及傳喚通知相關人等到案釐清案情，全案依違反廢棄物清理法移送新竹地方檢察署偵辦。

▲現場約一個羽毛球場大小，堆滿各式廢棄物，其中不乏裝潢的磁磚、板材、石塊等。



竹東警分局長林明鋒表示，檢警環聯手查緝不法犯罪永不停歇，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖、以身試法，若民眾發現違法或任意棄置之廢棄物等環境污染行為，請撥打110報案專線，共同守護我們的美麗家園，讓下一代有更好的生活環境。

▲垃圾堆置地距離知名景點「山上人家」僅約3公里、10分鐘路程。（圖／翻攝google map）

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