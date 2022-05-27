台科大Podcast開播　告訴你學習歷程檔案怎麼準備＋科系差異

▲台科大Podcast開播，告訴高中職學生學習歷程檔案怎麼準備及科系差異。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

資工系和資管系有什麼不同？建築系和營建系出路差異在哪？學習歷程檔案該怎麼準備？台灣科技大學教務處製播Podcast首波共10集，由學生擔任主持人訪問系所主任老師們，以大學生角度提問，讓高中職學生和家長們以另一種輕鬆方式認識台科大，收聽平台在SoundOn上線。

台科大Podcast第一波共推出十集節目，分別介紹化工系等系所，主持人為材料系邱允平，他也分享幾個節目中有趣對談，像是化工系主任，以人體的身體就像小小的化學工廠，讓大家認識化工是什麼，另有許多師長們也建議同學們，選科系前可實際造訪系所，多了解系所成立的背景發展和教授們的研究內容。

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至於在學習歷程檔案的準備，則是鼓勵同學們要能有邏輯和有脈絡的呈現，可多舉一些實際例子具體描述自己的心得和想法，不要空講大道理，若是能有見地的陳述自身經驗，就不會讓審查的老師們覺得是哪邊看來或抄來的。

台科大校長顏家鈺表示，台科大擁有頂尖技職與研究型大學雙重特質的學校，學生來源也特別多元，台科大有來自高職、高中、技優的同學們，還有來自世界各國外籍生，期待這樣多元組成的環境下，大家相互學習彼此的優點，成為最具競爭力的優勢人才。

對於製播Podcast，台科大教務長阮聖彰指出，希望藉此讓選填志願的高中生、統測放榜的技職生，或是即將踏入台科大校園的同學們，以及對技職教育較為陌生的高中家長們，都能更了解台科大各系所的特色，並透過節目更深入了解台科大強調研究基礎，且要求學生實作訓練扎實的教育環境。