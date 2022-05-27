華夏科大傳被接收「擦槍走火」　專家：台科大太單純、教部疑下指導棋

▲華夏科大傳出將由台科大「接收」事件延燒，專家認為台科大認知太單純，教部疑有下指導棋。（圖／摘自華夏科大網站）

記者許敏溶／台北報導

華夏科技大學傳出將由台灣科技大學「接收」事件，昨引發各界關注，在台科大道歉後暫時落幕，全國私校工會理事長尤榮輝今（27日）分析，此事「擦槍走火」原因，華夏科大內部是溝通不良，而台科大則是認知太過單純，背後則可看到教育部下指導棋的影子，但受少子化影響，華夏科大經營勢必越來越辛苦，內部要盡快做好溝通、決定方向，台科大若還有意願，就要拿出誠意，給予華夏師生最好安排。

台科大學生會前晚在臉書貼文，指華夏科技大學將由台灣科技大學「接收」，引發華夏科大校方不滿，昨（26日）發聲明批評是台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，請台科大務必儘速公開聲明，嚴肅還原事實，而台科大也在稍早道歉，坦言事前未與華夏科大有所溝通，最造成校譽損失與師生不滿，表達萬分歉意。

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特別的是，昨傳出華夏科大老師連署，爭取跟北醫大合併，但北醫昨晚卻發出聲明稿否認，指學校內部及董事會從未討論過華夏科大與北醫大兩校合併一事，也讓不少人霧裡看花。

▲華夏科大傳出將由台科大「接收」，在台科大道歉後暫時落幕。（圖／摘自華夏科大）

全國私校工會理事長尤榮輝今天接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，這件事其實就是「擦槍走火」，一開始是華夏科大內部董事會與校方對未來走向沒有共識，才會發生老師連署希望跟北醫合併，但董事會卻希望捐給台科大，才在消息曝光出現雙方不同調狀況。

至於台科大部分，尤榮輝認為，雖然導火線是台科大學生會沒有社會經驗，將此事曝光，但也凸顯台科大校方認知太過單純，才會提及112學年停招，卻不曉得這對學校招生衝擊很大，對於教職員工，則只是擇優聘為專案教師，代表以兼任為主，損害老師的工作權，也難怪老師們連署希望跟北醫合併，因為與私校合併，老師工作權就可獲得保障。

尤榮輝進一步分析，此事背後有教育部下指導棋的影子，所以昨天教育部技職司長楊玉惠也證實，是華夏校方主動找台科大，擬在退場前將校產捐給公立學校，而關鍵則目前華夏科大的監察人為台科大前校長陳舜田，可能由他從中促成，但董事會目前立場，也希望「安全下莊」，才會出現希望在學校財務維持正常運作時與台科大討論，將校地捐贈台科大。

面對目前爭議，尤榮輝認為，在少子化衝擊下，私校招生會越來越困難，所以華夏科大應該盡快決定方向，這有賴於校內做好溝通，包括董事會與校內的溝通，而台科大若想要接收華夏科大，則要拿出誠意，尤其是老師的工作權，彼此好好溝通，才能往好的方向發展。