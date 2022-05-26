台科大向華夏科大道歉！坦言事前未溝通、造成校譽損失

▲華夏科大在官網聲明抗議台科大發布片面不實訊息，台科大稍早道歉。（圖／摘自華夏科大官網）

記者許敏溶／台北報導

華夏科大傳出被台科大「接收」的爭議事件持續發酵！台科大學生會昨晚在臉書貼文，指華夏科技大學將由台灣科技大學「接收」，引發華夏科大校方不滿，今（26日）發聲明批評是台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，請台科大務必儘速公開聲明，嚴肅還原事實，而台科大也在稍早道歉，坦言事前未與華夏科大有所溝通，最造成校譽損失與師生不滿，表達萬分歉意。

不過，華夏科大則是不滿台科大說法，今天發出聲明，強調校方從未收到董事會指示要退場並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出的不實訊息，嚴重傷害校譽，將提出嚴正聲明與公開抗議，請台科大務必儘速公開聲明，嚴肅還原事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華夏科大傳出將由台科大「接收」消息，台科大稍早向台科大道歉。（圖／摘自華夏科大網站）

而稍早台科大也公開道歉，台科大指出，台科大學生會釋出接收華夏科大訊息，事先並未與華夏科大有所溝通與徵詢相關意見，造成華夏科大校譽損失與全校師生譁然與不滿，台科大特此表達萬分歉意。

台科大表示，由於本校校地發展受限，不排除任何尋求學校發展機會，適逢「私校退場條例」通過，台科大覺得有契機，故曾在非正式場合，與華夏科大談到互相合作的可能性，惟尚未得到華夏科大的任何承諾。

台科大也提及，先將此議題提送到行政會議、校務發展委員會討論，議案內容是要在「校內得到共識、確保學生優質教育、保障教師同仁工作權」，創造三贏局面的原則下可以進行推動。