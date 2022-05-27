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連夜暴雨！泥漿破窗灌民宅...水淹腳踝　豐原嚇傻：雨太快太急

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲豐原田心路一處民宅遭泥水灌入，水淹至腳踝高度。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

受到鋒面影響台中市雨勢不斷，豐原區田心路一處民宅後方的建築工地正在整地，因昨日連夜大雨導致土石鬆動，黃澄澄的泥水從後方窗戶不斷灌進屋內，淹至約腳踝高度，屋主接獲警方消息趕回住處，發現屋子已是水鄉澤國，不禁直呼「這雨實在來得太快太急！」，幸無造成人員受傷，屋主也感謝警方在大雨中前往協助。

據悉，昨晚55歲張姓屋主與家人外出，但因土石泥流沖進屋內，滿地黃濁泥水，經鄰居發現報警，請求警方到場協助。

台中市豐原警分局表示，26日晚間7時20分獲報，稱田心路二段一處民宅遭大量泥漿水灌入，合作派出所副所長張葉強率所內警員到場了解，原來是因昨傍晚下起暴雨，而住宅後方的邊坡是建築工地正在整地，大雨造成土石鬆動，泥水因此灌入屋內。

警方到場後確認無人受困受傷，再請鄰居通知張姓屋主回住處查看，屋主返回後大吃一驚，泥水從窗戶不斷灌入，廚房、客廳走道都淹滿了水，雖很苦惱，但也慶幸沒人因此受傷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲泥水不斷從窗戶沖進屋內。（圖／民眾提供）

豐原警分局長劉安杰呼籲，連日降雨易造成土石鬆動，引發土石流危害，居住邊坡或土石易滑動地區居民，於氣象局發布豪大雨或土石流警戒時，應暫時離開危險區域，或遷移到安置處所以確保安全，若發現土石流，請立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。  

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