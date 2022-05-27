兒童確診「4警訊速就醫」！政策變化快　李秉穎：大家有點手忙腳亂

▲兒童確診後有4大警訊一定要注意。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

台大兒童醫院小兒部主治醫師在民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」提到，對於兒童染疫，還是提醒「能避免就避免」，尤其是未滿12歲兒童。不過，在孩子感染後也不要驚慌，因為根據各國的統計資料，小朋友較不容易出現重症或死亡，即便如此，也還是要再次強調，若小孩真的感染，有4大警訊一定要盡快就醫。

李秉穎在節目提到，兒童可避免感染新冠就盡量避免，尤其是未滿12歲兒童。醫師解釋，主要是孩子們的新冠疫苗獲得授權後，使用機會較短，且還是有人沒打，因此這段時間兒童還是減少感染機會。

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不過，有鑑於近期許多兒童確診出現腦炎或重症的情況，讓家長們十分擔憂。李秉穎也說明，其實兒童得到新冠比較不會發生重症、死亡，這是各國資料的統計數據，確實原因尚不曉得，也因此感染後不要驚慌，要注意的是萬一有重症徵兆，盡速就醫治療。

李秉穎指出，即便兒童罹病大部分都較輕微，但總是有萬分之一的機率出現重症、死亡，因此在照護方面也不得輕忽。醫師提醒，若小孩發燒，出現呼吸急促、呼吸困難、意識不清還有小便減少等脫水現象，就要盡快請醫事人員協助。

另外，在施打兒童疫苗的資訊，李秉穎也藉此澄清，很多人會自認為「兒童身體較弱勢，打疫苗風險高」，但這是「錯誤」的，在國外的疫苗臨床試驗中，兒童疫苗不良反應的發生率事實上還比成人低。

在每天資訊、政策變化快速的階段，李秉穎坦言「大家都有點手忙腳亂」，包括他自己突然被問「某個人染疫後，家人或自己該怎麼做」可能一時間也無法那麼快速的回覆，但他個人就是隨時注意政府釋出的資訊，且也呼籲大家，不要苛責已經相當忙碌的防疫人員。