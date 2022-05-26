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台灣生育率下滑　民進黨列5大育兒措施：補助津貼幅度遠優國民黨

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨26日召開記者會指出，台灣生育率下降是因為蔡英文政府執政不力、兩岸關係緊張。對此，民進黨列出蔡政府5大育兒措施，不論增加托育補助、育兒津貼加倍、不孕症補助以及各種加薪減稅措施，幅度都遠優於國民黨執政時期。

對於國民黨的指控，民進黨身為三個小孩的媽媽、黨發言人李妍慧表示，民進黨政府推出各項育兒措施，以0到6歲的托育經費來說，2016年上任時的154億元，大幅增加到2022年800多億元，政府增加福利、照顧青年家庭，推動「0到6歲國家跟你一起養」包括五大措施皆優於國民黨執政時期。

李妍慧表示，第一，加薪減稅減輕家庭負擔部分，連續6年調漲基本工資、軍公教等相關契約進用人員調薪4％，帶動企業加薪；調高所得稅四大扣除額，符合門檻的家庭可免繳所得稅。

李妍慧指出，第二，育兒津貼加倍方面，蔡政府執政後，於2018年8月全面實施育兒津貼2500元/月，之後分階段提高到3500元/月，今年8月提高到5000元/月。「育嬰留職停津貼」從薪資6成提高到8成。

李妍慧強調，第三，增加平價托育名額部分，0到2歲平價托育名額在蔡政府執政時期，比起2016年上任時，約增加8萬5000名；2到6歲平價教保名額，也較國民黨執政時期（2016年），約增加25萬5000名。

李妍慧說，第四，在增加托育補助、降低學費方面，0到2歲托育補助，今年8月起依性質分別調升為5500元和8500元；2到6歲繳交學費降低，今年8月起依性質再減為1000元、2000元、3000元，第2胎、第3胎以上再優惠，大幅減少家長負擔。

最後，李妍慧表示，第五，擴大不孕症治療補助、打造親職友善環境方面，補助對象由低收入戶及中低收入戶，擴大到適用所有的不孕夫妻，讓更多人可以申請到首次最高十萬元的補助。此外，產婦及產婦配偶的產檢假、陪產檢及陪產假增加2天，並且增加產前檢查項目。這些措施都優於國民黨執政時期。

至於國民黨提到「低薪資」的問題，李妍慧表示，相較於馬英九執政8年，實質薪資倒退，平均每年實質經常性薪資的成長率為「負」0.26%，綠色執政的2020年實質經常性薪資成長1.72%，創2000年以來最大的漲幅。

李妍慧說，台灣面對少子女化的問題，這當中存在長期與結構性的因素，攤開歷年執政表現，國民黨不只執政時表現較差，現在還用兩岸關係等政治語言來扭曲事實，民進黨政府會繼續減輕年輕世代、想要生養下一代民眾的各種問題，用具體對策作為育兒「神隊友」。

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