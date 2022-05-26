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5童重症併發腦炎亡！李秉穎坦言「難防」：後遺症最嚴重恐臥床

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,重症病患,空床率,病床, 股市名人阿土伯李金土。（圖／記者李毓康攝）

▲近期出現兒童確診合併腦炎死亡的案例，讓家長們相當憂心。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

根據指揮中心公布數據，已有5名孩童因染疫合併腦炎死亡，25日再新增1名6歲男童染疫後併發腦炎，目前還在加護病房救治。對於兒童染疫出現腦炎的情況，台大小兒科醫師李秉穎表示，這有點類似過去腸病毒71型的狀況，問題在於，無法預測病毒何時會進入腦袋，「很難預防跟治療」，更說後遺症要視程度，最嚴重可能會長期臥床。

兒童染疫重症出現猛爆性腦炎的案例，指揮中心也急召專家討論相關指引。不過，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，過去沒有新冠疫情流行的經驗，所以無法了解，目前僅知道的是兒童可能會有神經併發症，但詳細情況真的不曉得。

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李秉穎也說，現在的狀況有點類似過去腸病毒71型流行的樣子，病毒在某些兒童身上，可能因體質關係，在感染呼吸道後，經過顱神經，直接連接到腦幹影響生命中樞，進而引起肺水腫、急性心臟衰竭等，大部分一兩天內就會死亡。這在國外也是有過類似經驗，而病毒一旦影響生命中樞，有時會非常猛爆，就不一定能救回來。

李秉穎表示，這也是醫師們不停衛教，若小孩有任何不正常，包括肌躍型抽搐等神經症狀，要盡快就醫。只是，醫師也坦言，這疾病「很難預防及治療」，無法預測病毒何時會進入腦袋引起併發症，即便確診當下就在醫院，也可能會是病毒還沒影響到腦部的狀態，後來跑入腦幹後，就會突然發作。且後續的後遺症以腸病毒經驗來看，最嚴重有可能長期臥床。

李秉穎說，腸病毒71型好幾年了，但都還是會有死亡案例，醫師們已經盡了最大力氣也無法把所有病患都救回來，因為這樣的發病相當猛爆，目前寄望的可能就是疫苗。因此醫師也提到，若有新冠疫苗可施打，還是會建議孩子們盡快接種，加上要有接觸隔離觀念，盡量減少暴露在病毒中的機會。

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