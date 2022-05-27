徐榛蔚夫妻債務高達5661萬　張麗善去年還債165萬元

▲傅崐萁、徐榛蔚夫妻。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院27日公布最新一期廉政專刊，其中花蓮縣長徐榛蔚與配偶國民黨立委傅崐萁在債務方面高達新台幣5千6百多萬元待還，不過信託財產上可見有24家公司的股票；雲林縣長張麗善去年財產僅增加23萬元，同時還債165萬餘元。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，內容包括苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、屏東縣長潘孟安、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應等人的財產申報內容。

徐榛蔚去年11月申報財產時，與配偶傅崐萁名下有位於花蓮縣吉安鄉的2筆土地、1筆建物，另有台北市大安區土地2筆、建物1筆交付信託，與前年申報內容相同；存款共597萬8948元，相較2020年713萬8634元，減少115萬9686元，有價證券以票面價額10元計算，擁有價值2萬9850元的偉盟、嘉新食化、東河、台火股票，另有價值187萬630元的股票交付信託，包含大同、中信金、五鼎、仁寶、台新金、玉山金、兆豐金、全台、合勤、成霖、亞崴、東元、信義、國巨、得力、富邦金、智原、華紙、開發金、新光金、聲寶、聯電、豐謙、寶雅等24個不同公司的股票。

債務方面，徐榛蔚與傅崐萁夫妻去年債務有5661萬5447元，包括2013年購置花蓮縣、台北市不動產，以及壽險保單進入自動墊繳的金額，相較2020年5989萬3781元，1年還債327萬8334元。

張麗善去年11月申報財產時顯示，她與配偶張永成名下有位於雲林縣虎尾鎮的3筆土地，1筆建物、1輛BMW汽車，另有位於雲林縣、嘉義縣、台北市的8筆土地、5筆建物交付信託，存款有2978萬3950元，相較2020年的2955萬1725元，增加23萬2225元。

另外，張麗善夫妻去年債務有530萬6922元，相較2020年的695萬8192元，減少165萬1270元，主要是周轉金及購置農業生產用地。事業投資部分，張永成投資100萬在政衛醫院管理顧問有限公司。

▲雲林縣長張麗善。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）