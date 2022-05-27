阿嬤機車鬼切「後車2秒急停還是撞翻」　影片曝光網見1幕質疑

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友26日在臉書PO出一段影片，呼籲家中有長輩的人真的要宣導一下；影片中，一名騎機車的年長阿嬤原本停在車道右側，接著直接往左側切，想要通過路口，卻被來不及停下的後車撞到機車左後方，當場失去重心摔倒在地，幸好當時雙方車速都很慢，才沒有釀成嚴重傷亡。其他網友看完影片也忍不住表示，「移動式神主牌真的很可怕」、「長輩很常停在車道上再轉彎」。

▲阿嬤突然轉彎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，日前開車行經雲林縣元長鄉中山路和元南路路口，看見一名騎機車的阿嬤，對方原本是靠右側直行，下一秒卻突然往車道左側切，想要橫越路口，他雖然看見了，但是距離太短，反應時間大約只有2秒，緊急剎車還是撞到阿嬤的機車左後側，導致阿嬤摔倒在路中央，「還好我開很慢，家裡有長輩的真的要關心他們，宣導一下不要這樣轉彎跟騎車，這樣真的會嚇死人。」

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▼▲阿嬤被撞倒。

文章公開之後，吸引許多網友留言討論，大家紛紛留言表示，「真的！移動式神主牌真的很可怕」、「這種轉法，是想避免染疫嗎？」、「這不是老人家的專利，只是你遇到的剛好是老人家」、「長輩很常停在車道上再轉彎，還特別喜歡用光頭胎，屁孩則是直接鬼切都不看」、「都已經幾乎停下來了，阿嬤還是自己衝出來」、「不意外，很多長輩騎車都這樣，我還遇過一個阿伯在路中央直接停下來，嚇得我把騎車以來的第一聲喇叭跟問候都送給他」。

不過，也有網友認為原PO有錯，因為阿嬤有打方向燈，「你是很慢，可是從你的影片畫面可以看到，她有打方向燈跟停止，你就要注意了」。但有其他網友緩頰道，「應該就是有注意，所以只是輕微碰撞」、「這種包頭包臉的騎士視線範圍很小，騎到最後連轉頭看路況都不要了，遇到最好還是預防一下」。

▼網友留言討論。