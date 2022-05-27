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快訊／立院拍板《紓困特別條例》延長1年　預算尚有1300億

▲▼立法院長游錫堃主持議事。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立法院院會27日拍板1300億剩餘紓困預算，延用到明年。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續，立法院院會27日通過《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期間延長1年至明（2023）年6月30日，可繼續使用尚餘1300多億元的特別預算。

《紓困特別條例》原本規定施行期間今年6月30日屆滿，不過，有鑒於國內外疫情發展變化快速，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備必要，且為保障配合防疫措施者權益，提供受疫情影響致營運或生計困難的產業、民眾相關紓困及振興措施，行政院提案將施行期間延長至明年6月30日，並繼續支用規模8393.39億元的紓困振興特別預算。

據了解，目前規模8393.39億元的紓困振興特別預算，尚餘1300多億元中，主要包含信保基金700至800億元、觀光紓困400多億元。

立法院今年4月22日將行政院提出的「函請同意延長《紓困特別條例》及其特別預算施行期間至2023年6月30日」案逕付二讀，由於該案已完成朝野協商，今日排入討論事項，因朝野無異議，順利通過。

國民黨立委洪孟楷在完成立法程序後發言時表示，目前包括兒童疫苗、口服藥物、醫療人員津貼補助是否落實最重要，請執政黨告訴全國人民，疫苗真的足夠嗎？他說，盼所有染疫者得到及時照顧，另外，拜託執政黨絕對不要在振興部分畫錯重點，如果沒辦法讓觀光餐旅業者獲得即時救命錢，到了今年8、9月疫情過去之前，很多業者也都撐不下去了。

民進黨立委范雲則說，疫情變化快速，他要為廣大家長發聲，面對目前班上有確診學生就停課的政策，家長必須請假回家照顧小孩，面臨工作、照顧雙重壓力，去年紓困預算編列兒童家庭防疫津貼，協助家長緩解經濟壓力，盼今年可以再次發放津貼，並把家長最需要的防疫照顧假和津貼法制化。

▼立法院院會通過紓困延長一年後，朝野各黨立委發言。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

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