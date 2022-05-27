　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》　設基金承接1484億短期債務

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵員工示意圖。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

為完備台鐵公司化各項法令，立法院院會27日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，規定台鐵公司化後由政府獨資經營，並設立基金承接台鐵現行的短期債務1484億元，在員工權益方面，明定不得因公司成立而予以裁員，以及提撥職工福利金等規定。

三讀條文規定，台鐵公司由政府獨資經營，台鐵公司董事會下設安全管理委員會，負責審查行車安全；其營業所需資產，由政府以作價投資、贈與、補助、出租、設定地上權、無償等方式提供，且不受《土地法》及《國有財產法》相關規定限制，該條文可使台鐵公司取得高潛力資產，有利增加公司營收。

三讀條文規定，台鐵公司為辦理鐵路客貨運輸及附屬事業，涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關依《都市計畫法》辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依《區域計畫法》或《國土計畫法》相關規定辦理；另適度減輕台鐵公司的開發義務負擔。

在債務處理方面，根據交通部統計，台鐵負債高達4208.01億元，針對其中1484.47億元既存短期債務，三讀條文規定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存的短期債務，該基金由交通部編製附屬單位預算。

為確保公司因外部環境導致營運風險變化時，安全維護支出不受影響，三讀條文規定，台鐵公司營業所需鐵路基礎設施的建設、重置，及營業與維修車輛的購置，由交通部編列預算支應；此外，政府提供優惠減免地價稅及房屋稅，並明定台鐵公司因配合政府政策任務所造成的營運虧損，由政府負責補貼之。

另對於台鐵公司化後，現職人員的員工權益部分，三讀條文規定，條例施行前任職於台鐵的人員，除具有交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依個人意願協助轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而予以裁員；台鐵公司成立之日起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額的慰助金。

▲▼立法院院會 院長游錫堃與秘書長林志嘉不約而同脫口罩喝水潤喉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
規定放寬！　即起「免打3劑」可進健身房
3兒確診燒到40度！醫給退燒藥「只是輕症」爸怒罵　網戰翻
快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》！　設基金承接1484億短期
快訊／大雷雨襲4縣市！狂炸1小時　警戒範圍出爐
IU坎城紅毯遭網紅大力撞開！　「事發瞬間曝」粉絲氣炸
屏東車站開打兒童BNT擠爆！　2童接種唇發白送醫
快訊／國道1號「6車撞一團」　回堵5公里
永豐棧欠薪爆離職潮！6月暫停住房　下午勞資協調
竹科男客廳裝監視器　竟目擊「老婆激吻、愛撫美籍家教」
確診後10多天！　她快篩陰「2症狀更嚴重了」
0~6歲「免費領5劑快篩」6月上路！　買過實名制幼童也可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如估黃珊珊最快7月辭職參選　批陳時中恐當「防疫逃兵」

快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》　設基金承接1484億短期債務

為養豬業者請命　鍾佳濱：設場外集中蒸煮場處理廚餘

疫情釀商圈冷清清　國民黨批「345.6億紓困」：看得到、難吃到

王鴻薇批選區淹水卻在「吃大餐、拍美照」　林靜儀即發文掌握災情

連假下週到！北市端午連假路邊停車暫停收費　商圈照常收費

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

快訊／促台鐵公司化　立院三讀修正《鐵路法》鬆綁土地運用

遭網控「為鮭魚改法律」　邱顯智還原質詢真相：太奇幻

藍青年曝蔣萬安聲量勝陳時中、黃珊珊　「母雞帶小雞效應明顯」

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

蔡壁如估黃珊珊最快7月辭職參選　批陳時中恐當「防疫逃兵」

快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》　設基金承接1484億短期債務

為養豬業者請命　鍾佳濱：設場外集中蒸煮場處理廚餘

疫情釀商圈冷清清　國民黨批「345.6億紓困」：看得到、難吃到

王鴻薇批選區淹水卻在「吃大餐、拍美照」　林靜儀即發文掌握災情

連假下週到！北市端午連假路邊停車暫停收費　商圈照常收費

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

快訊／促台鐵公司化　立院三讀修正《鐵路法》鬆綁土地運用

遭網控「為鮭魚改法律」　邱顯智還原質詢真相：太奇幻

藍青年曝蔣萬安聲量勝陳時中、黃珊珊　「母雞帶小雞效應明顯」

女嬰高燒不退「急送醫卡車陣」　警5分鐘護送到院...結果快篩陽

梅總挺進法網32強　希臘男神又陷4小時大戰：被逼瘋

譙學生草包、比狗不如！　高雄師僅停聘半年...下學期恐繼續任教

Jennie、V戀愛緋聞瘋傳首現身！　合體隊友「真實髮色曝光」

台中房價翻倍漲！海線站穩3字頭　遠雄幸福成擁海景面公園超高CP值

規定放寬！即起免打3劑「可進」健身房　需全程戴口罩

陽明今年尋求南美、澳洲與西印度擴艙機會　持續數位轉型

蔡壁如估黃珊珊最快7月辭職參選　批陳時中恐當「防疫逃兵」

LIVE／傳確診再飆高「致死率拉警報」　陳時中最新說明

陽明通過每股20元現金股利！　持續擴建船舶追求長遠獲利

政治熱門新聞

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

腦炎奪命快到難防！鄭運鵬「目睹兒子失去意識」

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

台灣入境日本免篩檢隔離　外交部最新說明

行政院推345.6億紓困救4大產業　約31萬勞工受惠

傳劉政鴻納民調回鍋苗栗　國民黨回應

黃珊珊進逼　黃創夏：陳時中會變成「2018的姚文智」？

柯文哲改隔離地遭質疑　北市這樣說

快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

萬美玲稱鄭文燦真的做得不錯　「身段柔軟、綠營很難找到第二個他」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

快訊／林佳龍表態備戰台北市長　推「Taipei Plus」12願景

蔡英文推「高雄經驗」！陳其邁找軍師曝防疫關鍵

更多熱門

相關新聞

快訊／立院拍板《紓困特別條例》延長1年　預算尚有1300億

快訊／立院拍板《紓困特別條例》延長1年　預算尚有1300億

本土疫情持續，立法院院會27日通過《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期間延長1年至明（2023）年6月30日，可繼續使用尚餘1300多億元的特別預算。

台鐵公司條例三讀　法案遭質疑漏洞百出

台鐵公司條例三讀　法案遭質疑漏洞百出

端午不停駛了　台鐵全線加開70班

端午不停駛了　台鐵全線加開70班

台鐵端午停駛暫緩　交長喊話「不要再有」

台鐵端午停駛暫緩　交長喊話「不要再有」

買預售屋找「建商、投客」二選一　專家：選他總價可能較低

買預售屋找「建商、投客」二選一　專家：選他總價可能較低

關鍵字：

立法院台鐵

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面