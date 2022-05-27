快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》　設基金承接1484億短期債務

▲台鐵員工示意圖。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

為完備台鐵公司化各項法令，立法院院會27日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，規定台鐵公司化後由政府獨資經營，並設立基金承接台鐵現行的短期債務1484億元，在員工權益方面，明定不得因公司成立而予以裁員，以及提撥職工福利金等規定。

三讀條文規定，台鐵公司由政府獨資經營，台鐵公司董事會下設安全管理委員會，負責審查行車安全；其營業所需資產，由政府以作價投資、贈與、補助、出租、設定地上權、無償等方式提供，且不受《土地法》及《國有財產法》相關規定限制，該條文可使台鐵公司取得高潛力資產，有利增加公司營收。

三讀條文規定，台鐵公司為辦理鐵路客貨運輸及附屬事業，涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關依《都市計畫法》辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依《區域計畫法》或《國土計畫法》相關規定辦理；另適度減輕台鐵公司的開發義務負擔。

在債務處理方面，根據交通部統計，台鐵負債高達4208.01億元，針對其中1484.47億元既存短期債務，三讀條文規定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存的短期債務，該基金由交通部編製附屬單位預算。

為確保公司因外部環境導致營運風險變化時，安全維護支出不受影響，三讀條文規定，台鐵公司營業所需鐵路基礎設施的建設、重置，及營業與維修車輛的購置，由交通部編列預算支應；此外，政府提供優惠減免地價稅及房屋稅，並明定台鐵公司因配合政府政策任務所造成的營運虧損，由政府負責補貼之。

另對於台鐵公司化後，現職人員的員工權益部分，三讀條文規定，條例施行前任職於台鐵的人員，除具有交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依個人意願協助轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而予以裁員；台鐵公司成立之日起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額的慰助金。

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）