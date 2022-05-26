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女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉一堆人

▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

▲女大生上傳體育作業後，引起網友討論。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受疫情影響，許多學校採用遠距離教學，學生們為了繳交體育作業，紛紛在影音平台Youtube上傳運動過程的影片。近日許多女大生的運動影片瘋傳，讓一名女網友看不下去，進而發文痛批，但其中一名女大生卻出面打臉，讓網友都笑了。

該名女網友在網路論壇Dcard以「女同學小心體育課作業被放到FB萬人社團意淫」為題，譴責網友將女大生們的影片分享到臉書的萬人社團意淫，痛批許多人看到女生運動就留下性騷擾言論，「這些人能否有點同理心，如果今天是自己的女友被PO上去噁？」

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▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自rose_is__me）

▲▼女大生曾參加過模特兒徵選活動。（圖／翻攝自rose_is__me）

▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自rose_is__me）

原PO譴責，許多網友留下噁心評論，感嘆「明明只是想繳個作業拿學分，突然發自己的影片好幾千次觀看，有一堆噁心的留言會有多驚恐，更不可取的是，還有人評論身材」。

然而，其中一名被意淫的女大生「體育課作業」影片觀看次數自5月24日上傳後，已累積19萬次觀看。她發現被網友關注後，也直接在自己的影片下方留言並置頂，坦然地說「既然莫名其妙被你們發現這個影片，那幫我追蹤一下IG吧」。

網友看完後在YT留言，「妳好棒已追蹤」、「追蹤了，拜託不要刪影片」、「另類行銷，但還是要注意噁男出沒」、「誠實的女孩，給個讚。總比那些要流量又要罵人的優」、「認真發，影片認真拍，以後當健體或是運動YouTuber」「謝謝妳，體育超人」；也有人回應當初在Dcard譴責的女網友說「公開影片也算外流喔？長知識了」、「她本人都沒意見了…」、「海水退了，女拳臉被打到腫」。

▼女大生不在意網友的留言，只希望大家可以追蹤她的IG。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

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