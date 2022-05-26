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端午連假國道匝道管制　國一平鎮系統南下將封閉12小時

▲端午節連續假期將屆，配合高公局管制流量，國一平鎮系統交流道南下匝道將封閉12小時，平鎮警方在路口宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲端午節連續假期將屆，配合高公局管制流量，國一平鎮系統交流道南下匝道將封閉12小時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局配合交通部高公局，辦理端午連續假期國道交通疏導管制專措施，其中台66線快速公路匯入國一平鎮系統交流道南下匝道入口，將於6月3日0時起12時止封閉匝道，籲請用路人注意並提前改道。

平鎮警分局副分局長沈介茗指出，這次端午連續假期共有3天，平鎮警方配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於6月3日0時起至中午12時止，共計12小時封閉台66線快速公路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。此外，本次連續假期將不會實施高乘載管制。

平鎮警方建議，用路人可使用替代道路規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速公路，轉接台61線西濱快速公路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下；大溪方向則可行駛台66線快速公路後，轉台3線南下行駛，以避免塞在車陣中。

此外，本次端午連續假期收假前不封閉匝道入口，請駕駛人於出門與收假前，應掌握交通動態與各項管制、服務措施，除可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218或高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

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端午假期國道管制匝道封閉平鎮系統南下匝道

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